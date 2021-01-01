Волинянин, якого вже судили удесяте, втрапив за ґрати на 7 років
Сьогодні, 17:45
Судили 42-річного жителя селища Люблинець Ковельського району, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 46-річному односельцю.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Увечері 20 березня 2021 року дев'ять разів до цього судимий нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі потерпілого, під час сварки ударив господаря помешкання у груди ножем, який приніс із собою.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.
Його ж кривднику Ковельський міськрайонний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Увечері 20 березня 2021 року дев'ять разів до цього судимий нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі потерпілого, під час сварки ударив господаря помешкання у груди ножем, який приніс із собою.
Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.
Його ж кривднику Ковельський міськрайонний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Що це за мова написання: втрапив, висців, загледів, угледів, зацім і т.п.? А написати правильною мовою або юридичними термінами: потрапив за грати чи буде перебувати за гратами, що так тяжко? Для цього необхідно мати якусь іншу освіту. Подаєте статтю якимись окремими засобами спілкування або з поліським діалектом.
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