Волинянин, якого вже судили удесяте, втрапив за ґрати на 7 років





Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.



Увечері 20 березня 2021 року дев'ять разів до цього судимий нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі потерпілого, під час сварки ударив господаря помешкання у груди ножем, який приніс із собою.



Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.



Його ж кривднику Ковельський міськрайонний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили 42-річного жителя селища Люблинець Ковельського району, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 46-річному односельцю.Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.Увечері 20 березня 2021 року дев'ять разів до цього судимий нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі потерпілого, під час сварки ударив господаря помешкання у груди ножем, який приніс із собою.Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.Його ж кривднику Ковельський міськрайонний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

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