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Волинянин, якого вже судили удесяте, втрапив за ґрати на 7 років

Волинянин, якого вже судили удесяте, втрапив за ґрати на 7 років
Судили 42-річного жителя селища Люблинець Ковельського району, який завдав тяжких тілесних ушкоджень 46-річному односельцю.

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Увечері 20 березня 2021 року дев'ять разів до цього судимий нетверезий чоловік, перебуваючи в оселі потерпілого, під час сварки ударив господаря помешкання у груди ножем, який приніс із собою.

Завдяки вчасно наданій медичні допомозі потерпілий вижив.

Його ж кривднику Ковельський міськрайонний суд призначив покарання у виді семи років позбавлення волі.

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, волинянин, сварка, ніж
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Коментарі 1
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Що це за мова написання: втрапив, висців, загледів, угледів, зацім і т.п.? А написати правильною мовою або юридичними термінами: потрапив за грати чи буде перебувати за гратами, що так тяжко? Для цього необхідно мати якусь іншу освіту. Подаєте статтю якимись окремими засобами спілкування або з поліським діалектом.
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