Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 червня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 9 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку завтра, 9 червня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰ тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.
У Луцьку завтра, 9 червня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰ тепла.
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