Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 9 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.



У Луцьку завтра, 9 червня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 9 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26° тепла.У Луцьку завтра, 9 червня, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14⁰, вдень 23-25⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію