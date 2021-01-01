Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу

Катерина Юрчук та викладач ДХШ Павло Юрчук посіли перші місця у IV Всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Моя мистецька Україна».



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Їхні роботи: «Іриси» та «Градирня цукрового заводу» відзначені журі конкурсу, оголошеного творчим об’єднанням мистецьких та культурних ініціатив «Галерея ідей», у номінаціях «Гобелен» та «Живопис».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директорка Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицькогота викладач ДХШпосіли перші місця у IV Всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Моя мистецька Україна».Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.Їхні роботи: «Іриси» та «Градирня цукрового заводу» відзначені журі конкурсу, оголошеного творчим об’єднанням мистецьких та культурних ініціатив «Галерея ідей», у номінаціях «Гобелен» та «Живопис».

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