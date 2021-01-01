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Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу

Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу
Директорка Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького Катерина Юрчук та викладач ДХШ Павло Юрчук посіли перші місця у IV Всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Моя мистецька Україна».

Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.

Їхні роботи: «Іриси» та «Градирня цукрового заводу» відзначені журі конкурсу, оголошеного творчим об’єднанням мистецьких та культурних ініціатив «Галерея ідей», у номінаціях «Гобелен» та «Живопис».

Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу
Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу

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Теги: всеукраїнський конкурс, подружжя волинян, перемога
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