Подружжя волинських художників – переможці всеукраїнського мистецького конкурсу
Сьогодні, 19:16
Директорка Володимир-Волинської дитячої художньої школи імені М. Рокицького Катерина Юрчук та викладач ДХШ Павло Юрчук посіли перші місця у IV Всеукраїнському дистанційному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Моя мистецька Україна».
Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.
Їхні роботи: «Іриси» та «Градирня цукрового заводу» відзначені журі конкурсу, оголошеного творчим об’єднанням мистецьких та культурних ініціатив «Галерея ідей», у номінаціях «Гобелен» та «Живопис».
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Про це повідомляє Володимир-Волинська міська рада.
Їхні роботи: «Іриси» та «Градирня цукрового заводу» відзначені журі конкурсу, оголошеного творчим об’єднанням мистецьких та культурних ініціатив «Галерея ідей», у номінаціях «Гобелен» та «Живопис».
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