У ЖК «Амстердам» – акція на 2-спальні квартири*
Сьогодні, 08:00
У ЖК “Амстердам”, що в с. Струмівка, пропонують акційну ціну на два варіанти квартир із 2 спальнями. Протягом червня ціна знижена - мінус 500 грн/м2.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Акційні квартири мають площу 73,51 та 66,29 м2, розташовані в третьому під’їзді будинку і виходять на сонячну сторону. Завдяки панорамним вікнам це помешкання завжди буде світлим та теплим.
Серед головних переваг квартири 66,29 м2 - великий передпокій (15,85 м2), два санвузли, дві спальні (10,16 та 16,37 м2), кухня і вітальня, які можна об’єднати (7,03 та 8,09 м2) та лоджія (3,27 м2).
Особливістю квартири 73,51 м2 є великий гардероб (4,24 м2), роздільний санвузол, можливість облаштувати простору кухню-студію (24 м2), дві спальні (11,88 та 16,45 м2), а також лоджія (3,31 м2).
За умови повної оплати, вартість акційної квартири буде становити 18 000 грн/м2. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.
Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням керамоблоків, яку почали застосовувати у Будівельній компанії “Інвестор”, дає ряд переваг. Це - швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.
Як саме просуваються будівельні роботи в ЖК “Амстердам”, можна переглянути у черговому відеозвіті.
У ЖК “Амстердам” запланували багато цікавого для мешканців, у тому числі - багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами. На першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Акційні квартири мають площу 73,51 та 66,29 м2, розташовані в третьому під’їзді будинку і виходять на сонячну сторону. Завдяки панорамним вікнам це помешкання завжди буде світлим та теплим.
Серед головних переваг квартири 66,29 м2 - великий передпокій (15,85 м2), два санвузли, дві спальні (10,16 та 16,37 м2), кухня і вітальня, які можна об’єднати (7,03 та 8,09 м2) та лоджія (3,27 м2).
Особливістю квартири 73,51 м2 є великий гардероб (4,24 м2), роздільний санвузол, можливість облаштувати простору кухню-студію (24 м2), дві спальні (11,88 та 16,45 м2), а також лоджія (3,31 м2).
За умови повної оплати, вартість акційної квартири буде становити 18 000 грн/м2. Також є можливість відтермінування до грудня 2022 року.
Нова технологія монолітно-каркасного будівництва з використанням керамоблоків, яку почали застосовувати у Будівельній компанії “Інвестор”, дає ряд переваг. Це - швидкі темпи будівництва, міцні стіни, що дають гарну тело- та шумоізоляцію, а також - екологічність житла.
Як саме просуваються будівельні роботи в ЖК “Амстердам”, можна переглянути у черговому відеозвіті.
У ЖК “Амстердам” запланували багато цікавого для мешканців, у тому числі - багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами. На першому поверсі буде просторий хол, де можна буде випити кави, організувати спільний перегляд фільмів чи спортивних матів тощо. Поруч із ЖК - буде велика зона для відпочинку і спортивні та дитячі майданчики.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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