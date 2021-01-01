Луцьк знову захоплює небезпечна рослина: екологи повідомили, як боротимуться та скільки це коштуватиме





Упродовж останніх років на території міста Луцька в районі річки Жидувка, ДПЗ та вздовж Луцької дитячої залізниці, біля річки Сапалаївка, а також епізодично на околицях міста поширився небезпечний бур’ян, так званий борщівник Сосновського. Як правило, росте він обабіч річок, доріг, лісосмуг та полів, поблизу дачних ділянок. Завдяки щорічному скошуванню та обробці небезпечних рослин у межах міста ареал поширення вдається стримувати та не допускати його надмірного розростання.



Внаслідок приєднання до Луцька навколишніх сіл, територія громади, яка потребує обробітку через поширення борщівника Сосновського значно збільшилась. Спеціалістами відділу екології міської ради спільно зі старостами прилеглих населених пунктів проведено обстеження територій, на яких поширився небезпечний бур’ян та визначено місця, де він може становити небезпеку для людей.





Днями розпочали викошувати цю отруйну рослину у різних локаціях на території міста Луцька. У важкодоступних місцях, де не можливо використати техніку, роботи виконує фізична особа, з яким укладено відповідну угоду. На великих відкритих доступних ділянках буде проведено механізоване скошування та хімічна обробка бур’яну.



Як відомо, дотик до листя та інших частин стебла, особливо під час викидання цвітоносів, викликає сильні опіки, які важко гояться. Крім того, борщівник, захоплюючи нову площу, пригнічує іншу рослинність, порушує нормальне природне функціювання місцевих екологічних систем і створює навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи тієї чи іншої місцевості.



На боротьбу з цією небезпечною рослиною цього року у бюджеті громади передбачено 100 тис. грн. Щоб рослина не розмножувалася, впродовж літнього сезону заплановано викошувати її декілька разів та обробляти сертифікованим препатаром “Амбростоп”.



«Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій, власників приватних земельних ділянок на території яких проявились вогнища борщівника, з проханням здійснювати заходи щодо ліквідації цих небезпечних рослин. А також закликаємо мешканців міської територіальної громади бути обережними на природі, попереджати про небезпеку дітей», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З бюджету Луцької міської територіальної громади на боротьбу з борщівником виділено 100 тисяч гривень. Про це повідомляє відділ екології Луцької міської ради.Упродовж останніх років на території міста Луцька в районі річки Жидувка, ДПЗ та вздовж Луцької дитячої залізниці, біля річки Сапалаївка, а також епізодично на околицях міста поширився небезпечний бур’ян, так званий борщівник Сосновського. Як правило, росте він обабіч річок, доріг, лісосмуг та полів, поблизу дачних ділянок. Завдяки щорічному скошуванню та обробці небезпечних рослин у межах міста ареал поширення вдається стримувати та не допускати його надмірного розростання.Внаслідок приєднання до Луцька навколишніх сіл, територія громади, яка потребує обробітку через поширення борщівника Сосновського значно збільшилась. Спеціалістами відділу екології міської ради спільно зі старостами прилеглих населених пунктів проведено обстеження територій, на яких поширився небезпечний бур’ян та визначено місця, де він може становити небезпеку для людей.Днями розпочали викошувати цю отруйну рослину у різних локаціях на території міста Луцька. У важкодоступних місцях, де не можливо використати техніку, роботи виконує фізична особа, з яким укладено відповідну угоду. На великих відкритих доступних ділянках буде проведено механізоване скошування та хімічна обробка бур’яну.Як відомо, дотик до листя та інших частин стебла, особливо під час викидання цвітоносів, викликає сильні опіки, які важко гояться. Крім того, борщівник, захоплюючи нову площу, пригнічує іншу рослинність, порушує нормальне природне функціювання місцевих екологічних систем і створює навколо себе власну екосистему, неприйнятну для природи тієї чи іншої місцевості.На боротьбу з цією небезпечною рослиною цього року у бюджеті громади передбачено 100 тис. грн. Щоб рослина не розмножувалася, впродовж літнього сезону заплановано викошувати її декілька разів та обробляти сертифікованим препатаром “Амбростоп”.«Звертаємося до керівників підприємств, установ та організацій, власників приватних земельних ділянок на території яких проявились вогнища борщівника, з проханням здійснювати заходи щодо ліквідації цих небезпечних рослин. А також закликаємо мешканців міської територіальної громади бути обережними на природі, попереджати про небезпеку дітей», - йдеться у повідомленні.

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