Міські позаздрили б: показали, як змінилася сільська школа на Волині після капремонту.ФОТО





Як розповів В’ячеслав Католик, щоб все це зробити, довелося шукати кошти в різних бюджетах. Школа торік була відібрана для участі у всеукраїнській програмі та отримала близько 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт.



Кошти довелося освоювати швидкими темпами і це зробили за 4 місяці.

На дах вдалося отримати кошти соцеконому за сприяння нардепа Ігоря Гузя, а також виділили на це частину грошей з бюджету громади. Таким чином приміщення навчального закладу стало одним з найкращих у регіоні.



Не секрет, говорить Католик, що сюди приїздять навчатися діти навіть з Володимира. І це не тільки через комфортні умови навчання, але і через профейсійних педагогів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Зимному 8-го червня урочисто презентували повністю оновлене приміщення загальноосвітньої школи-ліцею. Тут взимку завершили ремонти в класах та коридорах, а також поклали новий дах та облаштували спортивний майданчик для гри у баскетбол.Як розповів БУГу голова громади, щоб все це зробити, довелося шукати кошти в різних бюджетах. Школа торік була відібрана для участі у всеукраїнській програмі та отримала близько 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт.Кошти довелося освоювати швидкими темпами і це зробили за 4 місяці.На дах вдалося отримати кошти соцеконому за сприяння нардепа, а також виділили на це частину грошей з бюджету громади. Таким чином приміщення навчального закладу стало одним з найкращих у регіоні.Не секрет, говорить Католик, що сюди приїздять навчатися діти навіть з Володимира. І це не тільки через комфортні умови навчання, але і через профейсійних педагогів.

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