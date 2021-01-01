Міські позаздрили б: показали, як змінилася сільська школа на Волині після капремонту.ФОТО

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Сьогодні, 23:06
У Зимному 8-го червня урочисто презентували повністю оновлене приміщення загальноосвітньої школи-ліцею. Тут взимку завершили ремонти в класах та коридорах, а також поклали новий дах та облаштували спортивний майданчик для гри у баскетбол.
Як розповів БУГу голова громади В’ячеслав Католик, щоб все це зробити, довелося шукати кошти в різних бюджетах. Школа торік була відібрана для участі у всеукраїнській програмі та отримала близько 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт.
Кошти довелося освоювати швидкими темпами і це зробили за 4 місяці.
На дах вдалося отримати кошти соцеконому за сприяння нардепа Ігоря Гузя, а також виділили на це частину грошей з бюджету громади. Таким чином приміщення навчального закладу стало одним з найкращих у регіоні.
Не секрет, говорить Католик, що сюди приїздять навчатися діти навіть з Володимира. І це не тільки через комфортні умови навчання, але і через профейсійних педагогів.
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Як розповів БУГу голова громади В’ячеслав Католик, щоб все це зробити, довелося шукати кошти в різних бюджетах. Школа торік була відібрана для участі у всеукраїнській програмі та отримала близько 10 мільйонів гривень на капітальний ремонт.
Кошти довелося освоювати швидкими темпами і це зробили за 4 місяці.
На дах вдалося отримати кошти соцеконому за сприяння нардепа Ігоря Гузя, а також виділили на це частину грошей з бюджету громади. Таким чином приміщення навчального закладу стало одним з найкращих у регіоні.
Не секрет, говорить Католик, що сюди приїздять навчатися діти навіть з Володимира. І це не тільки через комфортні умови навчання, але і через профейсійних педагогів.
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