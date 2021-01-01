вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей

Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
У ПАР жінка народила відразу десятеро дітлахів, таким чином побивши світовий рекорд, встановлений минулого місяця іншою матір'ю – Халім Сіссе з Малі, яка народила дев’ятеро малюків. Про це повідомляє видання glavcom.

Як зазначається, 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності.

За словами її чоловіка, жінка народила семеро хлопчиків та трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.

Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: народила 10 дітей, Госіаме Тамара Сітхол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
Сьогодні, 02:46
Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Україна спростила перетин кордону для іноземців
Сьогодні, 00:39
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Рух ЧЕСНО порівняв зарплати мерів обласних центрів України
08 червень, 23:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
Сьогодні, 02:46
 0
Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
 0
Україна спростила перетин кордону для іноземців
Сьогодні, 00:39
 0
9 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Рух ЧЕСНО порівняв зарплати мерів обласних центрів України
08 червень, 23:31
 0
Медіа
відео
1/8