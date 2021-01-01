Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей

Халім Сіссе з Малі, яка народила дев’ятеро малюків. Про це повідомляє видання



Як зазначається, 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле народила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності.



За словами її чоловіка, жінка народила семеро хлопчиків та трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.



Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ПАР жінка народила відразу десятеро дітлахів, таким чином побивши світовий рекорд, встановлений минулого місяця іншою матір'ю –з Малі, яка народила дев’ятеро малюків. Про це повідомляє видання glavcom Як зазначається, 37-річнанародила на дві дитини більше, ніж виявили лікарі під час вагітності.За словами її чоловіка, жінка народила семеро хлопчиків та трьох дівчаток за допомогою кесаревого розтину.Як повідомляли раніше місцеві ЗМІ, Сітхоле, у якої вже є шестирічні близнюки, завагітніла природнім шляхом, без застосування репродуктивних технологій.

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