Рух ЧЕСНО порівняв зарплати мерів: міський голова Луцька в лідерах

Володимира Буряка — 114 тисяч гривень.



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Розслідувачі розповідають, що дохід міського голови лише на декілька відсотків залежить від чисельності населення міста. Натомість розмір бюджету міста аж ніяк не впливає на рівень винагороди мера.



«ЧЕСНО» також зазначає, що мери заради популізму часто відмовляються від високих офіційних зарплат і премій.



Окрім очільника Запоріжжя, до переліку лідерів за розміром зарплати входять мер Луцька Ігор Поліщук (77 тисяч гривень), мер Кропивницького Андрій Райкович (73 тисячі гривень) і мер Хмельницького Олександр Симчишин (64 тисячі гривень). Очільник Києва Віталій Кличко отримує 60 тисяч гривень.



А ось найнижчі зарплати у мера Херсона Ігоря Колихаєва (15 тисяч гривень), мера Одеси Геннадія Труханова (23 тисячі гривень), мера Житомира Сергія Сухомлина (30 тисяч гривень), мера Львова Андрія Садового (33 тисячі гривень) та мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа (39 тисяч гривень).



«ЧЕСНО» розповідає, що посадовий оклад мера — це стала сума, яку уряд затвердив ще у 2006 році. Відповідно до цього документа, меру міста з населенням понад мільйон людей встановили оклад розміром 16 940 гривень, мерам міст із населенням до 180 тисяч — 15 тисяч гривень, а всім іншим — 15 900 гривень. Тобто різниця в межах 2 тисяч.



Однак місцеві депутати зазвичай передбачають своєму мерові певні надбавки, доплати й премії. Сюди можуть входити надбавки за ранг посадової особи, за вислугу років, за високі досягнення у праці, за науковий ступінь, вчене звання і навіть за знання іноземної мови.



А ще депутати встановлюють розмір щомісячної премії у відсотках від окладу. Інколи вона може сягати навіть 300% від окладу. До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, матеріальні допомоги та інші виплати. Дуже часто мери отримують матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань. Її суму теж затверджує рада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня заробітна плата голів обласних центрів України становить 53 тисячі гривень на місяць. Найвища зарплата у мера Запоріжжя— 114 тисяч гривень.Про це повідомляє рух «ЧЕСНО».Розслідувачі розповідають, що дохід міського голови лише на декілька відсотків залежить від чисельності населення міста. Натомість розмір бюджету міста аж ніяк не впливає на рівень винагороди мера.«ЧЕСНО» також зазначає, що мери заради популізму часто відмовляються від високих офіційних зарплат і премій.Окрім очільника Запоріжжя, до переліку лідерів за розміром зарплати входять мер Луцька(77 тисяч гривень), мер Кропивницького(73 тисячі гривень) і мер Хмельницького(64 тисячі гривень). Очільник Києваотримує 60 тисяч гривень.А ось найнижчі зарплати у мера Херсона(15 тисяч гривень), мера Одеси(23 тисячі гривень), мера Житомира(30 тисяч гривень), мера Львова(33 тисячі гривень) та мера Івано-Франківська(39 тисяч гривень).«ЧЕСНО» розповідає, що посадовий оклад мера — це стала сума, яку уряд затвердив ще у 2006 році. Відповідно до цього документа, меру міста з населенням понад мільйон людей встановили оклад розміром 16 940 гривень, мерам міст із населенням до 180 тисяч — 15 тисяч гривень, а всім іншим — 15 900 гривень. Тобто різниця в межах 2 тисяч.Однак місцеві депутати зазвичай передбачають своєму мерові певні надбавки, доплати й премії. Сюди можуть входити надбавки за ранг посадової особи, за вислугу років, за високі досягнення у праці, за науковий ступінь, вчене звання і навіть за знання іноземної мови.А ще депутати встановлюють розмір щомісячної премії у відсотках від окладу. Інколи вона може сягати навіть 300% від окладу. До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, матеріальні допомоги та інші виплати. Дуже часто мери отримують матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань. Її суму теж затверджує рада.

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