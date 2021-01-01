В Україні запрацював чат-бот для онкохворих





Чат-бот презентували в



Мета проєкту — надати пацієнтам необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій.



Для цього користувач обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.



Реалізували проєкти ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.



Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак: Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2020 р. близько 78 тис. осіб померли, а 140 тис. пацієнтів дізнаються про хворобу щороку.



"Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього", — зазначила співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.



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