В Україні запрацював чат-бот для онкохворих
Сьогодні, 04:10
В Україні запустили чат-бот у Telegram, який допоможе зорієнтувати у безкоштовних медичних послугах людей, яким поставили діагноз "Рак молочної залози".
Чат-бот презентували в пресцентрі Українського кризового медіацентру.
Мета проєкту — надати пацієнтам необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій. Чат-бот допоможе зорієнтуватися, в якому медзакладі, які послуги і в якому обсязі можна отримати безкоштовно.
Для цього користувач обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.
Реалізували проєкти ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.
Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак: Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2020 р. близько 78 тис. осіб померли, а 140 тис. пацієнтів дізнаються про хворобу щороку.
"Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього", — зазначила співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.
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Чат-бот презентували в пресцентрі Українського кризового медіацентру.
Мета проєкту — надати пацієнтам необхідну інформацію щодо лікування в межах Програми медичних гарантій. Чат-бот допоможе зорієнтуватися, в якому медзакладі, які послуги і в якому обсязі можна отримати безкоштовно.
Для цього користувач обирає послугу, після чого отримує покрокову інструкцію з необхідною інформацією.
Реалізували проєкти ГО "Ліки Контроль" та ГО "Афіна. Жінки проти раку" за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації України.
Україна знаходиться серед держав з високим рівнем захворюваності на рак: Згідно з даними Державної служби статистики України, у 2020 р. близько 78 тис. осіб померли, а 140 тис. пацієнтів дізнаються про хворобу щороку.
"Багато пацієнтів не знають, які саме послуги в онкоцентрах є безоплатними, і через це існують стереотипи, що лікування онкології дуже дороге. Тому велика частина відмовляється від нього", — зазначила співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Вікторія Романюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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