Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО

Олександра Забіяка, яка стала обличчям чотирнадцятого Lutsk Fashion Weekend, потрапила на обкладинку французького фешн-журналу MALVIE.



Про це



На фотографії, автором якої став Павло Луцака, лучанка позує в одному з луків свого бренду.



Нагадаємо, 12 червня на літній терасі ресторану Noble відбудеться довгоочікуване свято моди та краси – Lutsk Fashion Weekend.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновниця бренду SAMKA, яка стала обличчям чотирнадцятого Lutsk Fashion Weekend, потрапила на обкладинку французького фешн-журналу MALVIE.Про це повідомив «Таблоїд Волині».На фотографії, автором якої ставлучанка позує в одному з луків свого бренду.Нагадаємо, 12 червня на літній терасі ресторану Noble відбудеться довгоочікуване свято моди та краси – Lutsk Fashion Weekend.

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