Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Співзасновниця бренду SAMKA Олександра Забіяка, яка стала обличчям чотирнадцятого Lutsk Fashion Weekend, потрапила на обкладинку французького фешн-журналу MALVIE.
Про це повідомив «Таблоїд Волині».
На фотографії, автором якої став Павло Луцака, лучанка позує в одному з луків свого бренду.
Нагадаємо, 12 червня на літній терасі ресторану Noble відбудеться довгоочікуване свято моди та краси – Lutsk Fashion Weekend.
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Про це повідомив «Таблоїд Волині».
На фотографії, автором якої став Павло Луцака, лучанка позує в одному з луків свого бренду.
Нагадаємо, 12 червня на літній терасі ресторану Noble відбудеться довгоочікуване свято моди та краси – Lutsk Fashion Weekend.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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