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Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО

Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Співзасновниця бренду SAMKA Олександра Забіяка, яка стала обличчям чотирнадцятого Lutsk Fashion Weekend, потрапила на обкладинку французького фешн-журналу MALVIE.

Про це повідомив «Таблоїд Волині».

На фотографії, автором якої став Павло Луцака, лучанка позує в одному з луків свого бренду.

Нагадаємо, 12 червня на літній терасі ресторану Noble відбудеться довгоочікуване свято моди та краси – Lutsk Fashion Weekend.

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Теги: Олександра Забіяка, журнал MALVIE
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