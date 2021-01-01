Свідоцтво про народження відтепер можна отримати поштою





Ця опція стала можливою завдяки послузі "єМалятко",



"Відтепер це ще більше зекономленого часу та зусиль", – запевняють у Мінцифрі.



Міністерство пропонує забрати свідоцтво:

- у поштовому відділенні – вартість доставки 46 гривень,

-кур'єром додому – 66 гривень.

- Оплата здійснюється готівкою при отриманні замовлення

- Терміни доставки – до 2-х днів у межах області та до 3-х днів у межах України, з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС.



Як отримати послугу:

• перейдіть за

• авторизуйтеся або зареєструйтеся на порталі Дія;

• заповніть заяву та виберіть додаткові послуги, які хочете замовити. Дані про заявника підтягуються автоматично, дані про другого з батьків потрібно заповнити вручну;

• підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом, якщо батько та матір не одружені, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами (якщо замовлена послуга з реєстрації місця проживання дитини).

• посилання на заяву на порталі Дія надійде другому з батьків на електронну пошту;

• заяву про держреєстрацію народження буде автоматично надіслано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) за адресою пологового будинку;

• рішення про держреєстрацію народження буде ухвалено не пізніше наступного робочого дня. Повідомлення про успішну реєстрацію чи відмову з’явиться в кабінеті громадянина і буде відправлено на електронну пошту;

• коли свідоцтво про народження буде готово, ви зможете забрати його у відділі ДРАЦС або отримати поштою.





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