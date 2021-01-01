До Луцька їде ще один резидент літературного «Міста натхнення»

Катериною Калитко.



На зустрічі авторка розповість про свою крайню книгу «Орден мовчальниць» (2021 р.).



Модеруватиме зустріч літературна кураторка резиденції Ольга Ольхова.



Захід відбудеться у четвер, 10 червня, о 18:00 год.

Дворик історико-культурного заповідника (вул. Драгоманова, 25).

Вхід вільний.



Нагадаємо:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в рамках літературної резиденції «Місто натхнення», приуроченої до 150-ї річниці від Дня народження Лесі Українки, відбудеться зустріч із письменницеюНа зустрічі авторка розповість про свою крайню книгу «Орден мовчальниць» (2021 р.).Модеруватиме зустріч літературна кураторка резиденціїЗахід відбудеться у четвер, 10 червня, о 18:00 год.Дворик історико-культурного заповідника (вул. Драгоманова, 25).Вхід вільний.Нагадаємо: Луцька літературна резиденція триватиме 5 тижнів – з 17 травня до 20 червня.

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