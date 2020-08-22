Участь у ЗНО в магістратуру візьмуть 133 тисячі бакалаврів





Про це повідомляє "



Абсолютна більшість вступників у магістратуру складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов, який відбуватиметься у формі тесту.



Для складання ЗНО з іноземних мов зареєструвалося майже 117 тисяч учасників, які переважно складатимуть тест з англійської мови.



Окрім того, вступники, які мають бажання навчатись у магістратурі на спеціальностях «Право» або «Міжнародне право» мають скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.



Для складання єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетенцій зареєстровано 16 тисяч учасників.



Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов буде проведений 30 червня, єдине фахове вступне випробування з права – 2 липня.

Адреси пунктів тестування, в яких учасники проходитимуть тестування, та час проведення іспитів будуть зазначені у інформаційних сторінках вступників. Сформувати й роздрукувати запрошення можна буде після 16 червня.



Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах. У Донецькій та Луганській областях для вступників працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

Для проведення ЗНО з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.



Для вступників, які не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту, 11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться на платній основі.



Для підготовки до тестування вступники до магістратури можуть скористатись зручним сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, завдяки якому можна ознайомитись з усіма тестами попередніх років з іноземних мов та права, а також ознайомитись з правильними відповідями на всі завдання.



Окрім того, сервіс дозволяє розрахувати свій результат у тестових та рейтингових балах і визначити час витрачений на виконання тесту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Участь у цьогорічних вступних іспитах для навчання на програмах магістратури мають намір взяти 133 тисячі вступників, які здобули бакалаврську освіту.Про це повідомляє " Освіта.ua Абсолютна більшість вступників у магістратуру складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов, який відбуватиметься у формі тесту.Для складання ЗНО з іноземних мов зареєструвалося майже 117 тисяч учасників, які переважно складатимуть тест з англійської мови.Окрім того, вступники, які мають бажання навчатись у магістратурі на спеціальностях «Право» або «Міжнародне право» мають скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.Для складання єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетенцій зареєстровано 16 тисяч учасників.Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов буде проведений 30 червня, єдине фахове вступне випробування з права – 2 липня.Адреси пунктів тестування, в яких учасники проходитимуть тестування, та час проведення іспитів будуть зазначені у інформаційних сторінках вступників. Сформувати й роздрукувати запрошення можна буде після 16 червня.Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах. У Донецькій та Луганській областях для вступників працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.Для проведення ЗНО з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.Для вступників, які не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту, 11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться на платній основі.Для підготовки до тестування вступники до магістратури можуть скористатись зручним сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, завдяки якому можна ознайомитись з усіма тестами попередніх років з іноземних мов та права, а також ознайомитись з правильними відповідями на всі завдання.Окрім того, сервіс дозволяє розрахувати свій результат у тестових та рейтингових балах і визначити час витрачений на виконання тесту.

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