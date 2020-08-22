вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Участь у ЗНО в магістратуру візьмуть 133 тисячі бакалаврів

Участь у ЗНО в магістратуру візьмуть 133 тисячі бакалаврів
Участь у цьогорічних вступних іспитах для навчання на програмах магістратури мають намір взяти 133 тисячі вступників, які здобули бакалаврську освіту.

Про це повідомляє "Освіта.ua"

Абсолютна більшість вступників у магістратуру складатимуть єдиний вступний іспит з іноземних мов, який відбуватиметься у формі тесту.

Для складання ЗНО з іноземних мов зареєструвалося майже 117 тисяч учасників, які переважно складатимуть тест з англійської мови.

Окрім того, вступники, які мають бажання навчатись у магістратурі на спеціальностях «Право» або «Міжнародне право» мають скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей, складовими якого є тест з права та тест загальної навчальної правничої компетентності.

Для складання єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетенцій зареєстровано 16 тисяч учасників.

Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземних мов буде проведений 30 червня, єдине фахове вступне випробування з права – 2 липня.
Адреси пунктів тестування, в яких учасники проходитимуть тестування, та час проведення іспитів будуть зазначені у інформаційних сторінках вступників. Сформувати й роздрукувати запрошення можна буде після 16 червня.

Вступні випробування проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах. У Донецькій та Луганській областях для вступників працюватимуть пункти у Слов’янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.
Для проведення ЗНО з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування у Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Для вступників, які не зареєструвалися для участі в основній сесії єдиного вступного іспиту, 11 вересня 2021 року відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться на платній основі.

Для підготовки до тестування вступники до магістратури можуть скористатись зручним сервісом ЗНО-ОНЛАЙН, завдяки якому можна ознайомитись з усіма тестами попередніх років з іноземних мов та права, а також ознайомитись з правильними відповідями на всі завдання.

Окрім того, сервіс дозволяє розрахувати свій результат у тестових та рейтингових балах і визначити час витрачений на виконання тесту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: магістратура, вступники, ЗНО
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Участь у ЗНО в магістратуру візьмуть 133 тисячі бакалаврів
Сьогодні, 05:53
В Україні запрацював чат-бот для онкохворих
Сьогодні, 04:10
До Луцька їде ще один резидент літературного «Міста натхнення»
Сьогодні, 03:43
Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
Сьогодні, 02:46
Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
Схожі новини
На Волині завершується реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру На Волині завершується реєстрація на ЗНО для вступу в магістратуру
22 серпень, 2020, 17:27
В Україні хочуть запровадити обов'язкове ЗНО з іноземної мови для будь-якої магістратури В Україні хочуть запровадити обов'язкове ЗНО з іноземної мови для будь-якої магістратури
13 листопад, 2019, 19:18
Розповіли про особливості складання ЗНО для вступу в магістратуру Розповіли про особливості складання ЗНО для вступу в магістратуру
15 травень, 2018, 14:25
Повідомили, з яких предметів складатимуть ЗНО до магістратури Повідомили, з яких предметів складатимуть ЗНО до магістратури
07 серпень, 2017, 17:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Участь у ЗНО в магістратуру візьмуть 133 тисячі бакалаврів
Сьогодні, 05:53
 0
В Україні запрацював чат-бот для онкохворих
Сьогодні, 04:10
 0
До Луцька їде ще один резидент літературного «Міста натхнення»
Сьогодні, 03:43
 0
Матуся-рекордсменка: у ПАР жінка народила одразу десятьох дітей
Сьогодні, 02:46
 0
Лучанка - на обкладинці французького фешн-журналу.ВІДЕО
Сьогодні, 01:19
 0
Медіа
відео
1/8