Містяни чи селяни: мешканці військового містечка у Ковелі не хочуть бути селянами. ВІДЕО





Військове містечко №25 децентралізація підвісила між Ковельською та Дубівською громадами. Ще донедавна мешканці містечка користувалися усіма міськими вигодами, а тепер довідалися, що мають право лише на сільську інфраструктуру. Вирішення нагальних проблем, як то: відсутність маршрутки, магазину, амбулаторії, хорошої дороги у ковельської міської влади просити уже не можуть. А у нової сільської не хочуть і вимагають повернути їм статус містян.



Детальніше про це – у сюжеті



Містяни чи селяни? Це питання вже понад два роки стоїть руба для мешканців військового містечка на вулиці Грищенка у Ковелі. Хоча ковельською цю територію не назвеш, офіційно вона тепер належить Дубівській громаді. Так розкроїла децентралізація.



“В 2011 році вони виносять рішення без погодження з містом про зміну меж. Село Дубова, обласна рада це виносить рішення, а в 16 році створюють ОТГ. Ми нічого не знаємо. І тільки в 2019 році вони приїжджають сюди і доводять до людей, що ми вже на території Дубівської ОТГ”, – розповідає місцева мешканка Валентина Ющик.



Тому мешканців попередили – мусять змінити прописку. Але люди проти. Бо ж усе життя були ковельчанами і користувалися міськими вигодами.



Тут живе понад півсотні сімей колишніх військових. Відстояти право бути містянами пробували у суді, проте марно. Тож єдиний варіант – домовитися про добровільний вихід з Дубівської громади. Але та втрачати свої території наміру не має. Одночасно і дбати за військове містечко не хоче, – скаржаться тутешні.



Прибудинкова територія у вирвах, фасади облуплені, дахи протікають, у під’їздах після зливи стоїть вода. На що у Дубівській ОТГ дали пораду – створити ОСББ.



Ковельська громада не проти опікуватися військовим містечком. Для цього знадобиться міняти межі міста. Однак, і їй не вдається дійти компромісу із дубівським головою.



“В північній частині міста в нас також є житлові будинки, які перебувають на нашому балансі, але вони розташовані на землях Дубівської сільської ради і ми пропонували, щоб дану територію, де військове містечко, ми їм взамін надаємо в іншому місці, тобто рівноцільні ділянки за площами”, – розповів начальник відділу земельних ресурсів Ковельської міської ради Володимир Логвінов.



Про можливий обмін не чув, – запевняє очільник Дубівської громади. І потреби щось міняти не бачить. Мовляв і морока, і не безкоштовно.



“Це є територія, це є кошти громади, це економіка громади, тим більше ця територія не знаходиться на краю міста Ковеля. Вона є всередині нашої території. По здачі землі іншій громаді навіть мови не може бути, якщо люди користуються тими послугами, то що я їм забороняю далі користуватися? Хай користуються”, – каже голова Дубівської громади Роман Троцюк.



Дубівський голова також не проти, щоб Ковель подбав про і про благоустрій військового містечка. Бо у Дубівської на це коштів поки немає. Натомість є чимало інших проблемних сіл, де відсутні комунікації, і діти кілометрами ходять до школи пішки.



“Якщо місто нам спрямує частину коштів, які сплатила їм військова частина, ми готові їх вкласти, наприклад, в дорогу, тротуар зробити там, вуличне освітлення. Ми спрямуємо ці податки для будівництва дороги від повороту, де заправка WOG, до цього військового містечка, буде дорога і можливо якийсь перевізник погодиться туди їхати”, – зазначив Роман Троцюк.



Та Ковельська громада не полишає спроб усе ж знайти рішення на користь людей. Днями вже запланували узгоджувальну зустріч із залученням представників району та області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад півсотні ковельських родин записали у сільські мешканці. Без їхнього відома і згоди, стверджують люди.Військове містечко №25 децентралізація підвісила між Ковельською та Дубівською громадами. Ще донедавна мешканці містечка користувалися усіма міськими вигодами, а тепер довідалися, що мають право лише на сільську інфраструктуру. Вирішення нагальних проблем, як то: відсутність маршрутки, магазину, амбулаторії, хорошої дороги у ковельської міської влади просити уже не можуть. А у нової сільської не хочуть і вимагають повернути їм статус містян.Детальніше про це – у сюжеті 12 каналу. Містяни чи селяни? Це питання вже понад два роки стоїть руба для мешканців військового містечка на вулиці Грищенка у Ковелі. Хоча ковельською цю територію не назвеш, офіційно вона тепер належить Дубівській громаді. Так розкроїла децентралізація.“В 2011 році вони виносять рішення без погодження з містом про зміну меж. Село Дубова, обласна рада це виносить рішення, а в 16 році створюють ОТГ. Ми нічого не знаємо. І тільки в 2019 році вони приїжджають сюди і доводять до людей, що ми вже на території Дубівської ОТГ”, – розповідає місцева мешканкаТому мешканців попередили – мусять змінити прописку. Але люди проти. Бо ж усе життя були ковельчанами і користувалися міськими вигодами.Тут живе понад півсотні сімей колишніх військових. Відстояти право бути містянами пробували у суді, проте марно. Тож єдиний варіант – домовитися про добровільний вихід з Дубівської громади. Але та втрачати свої території наміру не має. Одночасно і дбати за військове містечко не хоче, – скаржаться тутешні.Прибудинкова територія у вирвах, фасади облуплені, дахи протікають, у під’їздах після зливи стоїть вода. На що у Дубівській ОТГ дали пораду – створити ОСББ.Ковельська громада не проти опікуватися військовим містечком. Для цього знадобиться міняти межі міста. Однак, і їй не вдається дійти компромісу із дубівським головою.“В північній частині міста в нас також є житлові будинки, які перебувають на нашому балансі, але вони розташовані на землях Дубівської сільської ради і ми пропонували, щоб дану територію, де військове містечко, ми їм взамін надаємо в іншому місці, тобто рівноцільні ділянки за площами”, – розповів начальник відділу земельних ресурсів Ковельської міської ради Володимир Логвінов.Про можливий обмін не чув, – запевняє очільник Дубівської громади. І потреби щось міняти не бачить. Мовляв і морока, і не безкоштовно.“Це є територія, це є кошти громади, це економіка громади, тим більше ця територія не знаходиться на краю міста Ковеля. Вона є всередині нашої території. По здачі землі іншій громаді навіть мови не може бути, якщо люди користуються тими послугами, то що я їм забороняю далі користуватися? Хай користуються”, – каже голова Дубівської громадиДубівський голова також не проти, щоб Ковель подбав про і про благоустрій військового містечка. Бо у Дубівської на це коштів поки немає. Натомість є чимало інших проблемних сіл, де відсутні комунікації, і діти кілометрами ходять до школи пішки.“Якщо місто нам спрямує частину коштів, які сплатила їм військова частина, ми готові їх вкласти, наприклад, в дорогу, тротуар зробити там, вуличне освітлення. Ми спрямуємо ці податки для будівництва дороги від повороту, де заправка WOG, до цього військового містечка, буде дорога і можливо якийсь перевізник погодиться туди їхати”, – зазначив Роман Троцюк.Та Ковельська громада не полишає спроб усе ж знайти рішення на користь людей. Днями вже запланували узгоджувальну зустріч із залученням представників району та області.

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