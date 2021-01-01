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На Херсонщині стартувала Covid-вакцинація для жителів окупованого Криму

На Херсонщині стартувала Covid-вакцинація для жителів окупованого Криму
В Херсонській області почали вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Криму.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

“Вже дві особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ”,- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал «Дія».
В Херсонській області для вакцинації жителів окупованого Криму визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.

Адреси пунктів:

- Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського»;
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша», поліклініка № 1;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;
- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Для вакцинації з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.

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Теги: вакцинація, Херсон, жителів Криму
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