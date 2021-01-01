На Херсонщині стартувала Covid-вакцинація для жителів окупованого Криму



Як передає



“Вже дві особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ”,- йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал «Дія».

В Херсонській області для вакцинації жителів окупованого Криму визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.



Адреси пунктів:



- Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського»;

- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;

- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша», поліклініка № 1;

- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;

- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.



Для вакцинації з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Херсонській області почали вакцинувати від Covid-19 жителів окупованого Криму.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.“Вже дві особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ”,- йдеться в повідомленні.Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я України для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відкрило записи на щеплення проти COVID-19 через портал «Дія».В Херсонській області для вакцинації жителів окупованого Криму визначено 6 пунктів, де планується щеплення вакциною CoronaVac.Адреси пунктів:- Комунальне некомерційне підприємство «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського»;- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних», поліклініка № 1;- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша», поліклініка № 1;- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул, Шевченка, 68 А;- Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.Для вакцинації з собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення безкоштовне.

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