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На Волині горіла вантажівка. ФОТО. ВІДЕО

На Волині горіла вантажівка. ФОТО. ВІДЕО
Біля села Пірванче Горохівської міської громади горіла вантажівка.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Вчора, 8 червня о 19:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на дорозі біля села Пірванче Горохівської міської громади горить вантажний автомобіль.

За 7 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова. З'ясували, що вогонь охопив моторний відсік, поширився на салон.

О 20:06 рятувальники локалізували горіння, а о 20:21 – ліквідували. Для приборкання вогню співробітники ДСНС подали пінний ствол ГПС-600.

Причину загорання встановлюють.

На Волині горіла вантажівка. ФОТО. ВІДЕО

На Волині горіла вантажівка. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Волинь, вантажівка, пожежа, село Пірванче
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