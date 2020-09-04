На Волині горіла вантажівка. ФОТО. ВІДЕО





Про це



Вчора, 8 червня о 19:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на дорозі біля села Пірванче Горохівської міської громади горить вантажний автомобіль.



За 7 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова. З'ясували, що вогонь охопив моторний відсік, поширився на салон.



О 20:06 рятувальники локалізували горіння, а о 20:21 – ліквідували. Для приборкання вогню співробітники ДСНС подали пінний ствол ГПС-600.



Причину загорання встановлюють.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля села Пірванче Горохівської міської громади горіла вантажівка.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.Вчора, 8 червня о 19:52 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на дорозі біля села Пірванче Горохівської міської громади горить вантажний автомобіль.За 7 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 9-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохова. З'ясували, що вогонь охопив моторний відсік, поширився на салон.О 20:06 рятувальники локалізували горіння, а о 20:21 – ліквідували. Для приборкання вогню співробітники ДСНС подали пінний ствол ГПС-600.Причину загорання встановлюють.

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