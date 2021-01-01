Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:13
9 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19.
Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники, повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 756 особи;
летальних випадків – 77;
одужало – 6 962 особи;
За добу протестували:
методом ПЛР – 25 344 осіб,
методом ІФА – 11 463 особа,
експрес-тестами – 23 813 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 218 039 осіб;
одужало – 2 108 684 особи;
летальних випадків – 51 410;
проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
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Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники, повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 756 особи;
летальних випадків – 77;
одужало – 6 962 особи;
За добу протестували:
методом ПЛР – 25 344 осіб,
методом ІФА – 11 463 особа,
експрес-тестами – 23 813 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 218 039 осіб;
одужало – 2 108 684 особи;
летальних випадків – 51 410;
проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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