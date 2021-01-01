Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники, повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

госпіталізовано – 756 особи;

летальних випадків – 77;

одужало – 6 962 особи;



За добу протестували:

методом ПЛР – 25 344 осіб,

методом ІФА – 11 463 особа,

експрес-тестами – 23 813 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 218 039 осіб;

одужало – 2 108 684 особи;

летальних випадків – 51 410;

проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9 червня 2021 року в Україні зафіксували 1 385 нових випадків захворювання на COVID-19.Серед них - 57 дітей та 74 медпрацівники, повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 756 особи;летальних випадків – 77;одужало – 6 962 особи;За добу протестували:методом ПЛР – 25 344 осіб,методом ІФА – 11 463 особа,експрес-тестами – 23 813 осіб.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 218 039 осіб;одужало – 2 108 684 особи;летальних випадків – 51 410;проведено ПЛР-тестувань – 10 405 577.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

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