Курс валют у Луцьку станом на 9 червня
Сьогодні, 09:24
Курс долара у Луцьку станом на 9 червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.15.
Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.05.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.39.
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Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.05.
Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.39.
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