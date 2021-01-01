Курс валют у Луцьку станом на 9 червня





Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.05.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 9 червня 2021 року такий: купівля – 27.00, а продаж – 27.15.Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.05.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.39.

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