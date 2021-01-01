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Коронавірус на Волині: повідомили статистику за останню добу

Коронавірус на Волині: повідомили статистику за останню добу
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 42 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1, медпрацівників – 2).

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Одужали за добу – 217 осіб.

За весь час пандемії в області зареєстрували 61 697 підтверджених випадків COVID-19, з них - 3 201 у дітей та 3 598 у медичних працівників. Одужало 59 293 особи, з них 2 894 дитини та 3 319 медичних працівників. 1 173 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 29 медиків.

Кількість активних хворих – 1 231.

Розподіл випадків:

Коронавірус на Волині: повідомили статистику за останню добу


За період епідемічного спостереження зареєстрували 69 516 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 44 повідомлення про підозру на COVID-19.

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 247 159 осіб. За минулу добу обстежили – 472 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 53 та приватними лабораторіями – 83.

Методом ІФА на COVID-19 обстежено 169 005 осіб. За минулу добу обстежено — 335 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 323 та приватними лабораторіями – 12.

Проти COVID-19 за добу 8 червня 2021 року провели 1 369 щеплень. Від початку вакцинальної кампанії в області одну дозу вакцини отримали – 3 1034 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3 237 осіб. Загалом проведено 34 271 щеплення.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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