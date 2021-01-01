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На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+

На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+
Гастроінтестинальні стромальні пухлини (ГІСП) відносять до рідкісної патології. Одну з таких видалили волинянці.

Про це повідомляє КП "Волинський обласний медичний центр онкології".

Характерна локалізація ГІСП: шлунок (60-70%), тонка кишка (25-35%), дванадцятипала кишка (5%), товста та тонка кишка (5%), стравохід (1-5%). ГІСП може виникати в будь-якому віці, однак більше 75 % випадків реєструють у людей старше 50 років.

Термін ГІСП (gastrointestinal stromal tumors, GIST) ввели в 1983 році Mazur i Clark. Найбільш часті клінічні симптоми: шлунково-кишкова кровотеча, анемія (прихована кровотеча) і слабкість, болі, збільшення в об’ємі живота, кишкова непрохідність. Стандартом лікування різних локалізованих форм GIST є повне видалення пухлини.

8 червня в онкохірургічному відділенні провели резекцію шлунку з приводу GIST пухлини. Стан пацієнтки - задовільний. Триває післяопераційний період.
На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+

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Теги: медицина, операція, пухлини
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