На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+





Про це повідомляє КП "Волинський обласний медичний центр онкології".



Характерна локалізація ГІСП: шлунок (60-70%), тонка кишка (25-35%), дванадцятипала кишка (5%), товста та тонка кишка (5%), стравохід (1-5%). ГІСП може виникати в будь-якому віці, однак більше 75 % випадків реєструють у людей старше 50 років.



Термін ГІСП (gastrointestinal stromal tumors, GIST) ввели в 1983 році Mazur i Clark. Найбільш часті клінічні симптоми: шлунково-кишкова кровотеча, анемія (прихована кровотеча) і слабкість, болі, збільшення в об’ємі живота, кишкова непрохідність. Стандартом лікування різних локалізованих форм GIST є повне видалення пухлини.



8 червня в онкохірургічному відділенні провели резекцію шлунку з приводу GIST пухлини. Стан пацієнтки - задовільний. Триває післяопераційний період.



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