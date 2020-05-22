Був борг у 23 тисячі доларів: подробиці трагедії на Житомирщині, де чоловік розстріляв подружжя. ВІДЕО





Про це 8 червня йдеться у сюжеті



Хата, в якій розстріляли подружжя, стоїть на околиці села. Вже відомо, що в людей почали стріляти з вулиці, з вікна, коли вони лягли спати. 12-річна донька подружжя в цей час була в іншій кімнаті і спати ще не лягла.



"Вона не спала, каже я два рази почула вистріли. То вона бідна і не знала, що вже не має батька", - кажуть родичі родини.



Саме дівчинка і викликала швидку та поліцію. Зловмисник до їхнього приїзду вже втік. Чоловіку медики допомогти не змогли, від поранень він помер на місці. Жінку госпіталізували, вона у вкрай тяжкому стані.



"З множинними проникними вогнепальними пораненнями черевної порожнини, з травматичним переломом тазової кістки. Органи тазу і черевної порожнини – роздроблені, були пошматовані. Важко визначити кількість поранень", - каже заступниця головного лікаря Коростишівської лікарні Олена Гайсюк.



"На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, у тому числі гільзи калібром 5,45", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.



У селі про загиблих кажуть лише хороше, вони були роботящі і непитущі. Виховували двох доньок, старша вже вчиться у ВНЗ і живе окремо. 39-річна мати доглядала за господарством. Її 46-річний чоловік - колишній лісник, останнім часом працював за кордоном.



Єдине, кажуть сусіди, чули, що чоловік напозичав грошей, можливо тому і їздив на заробітки, аби віддати борг.



"Горе страшне. Тиша вночі, тут ніде нікого не видно, а тут таке сталось", - каже сусідка родини Валентина Осолінська.



Вже надвечір у поліції повідомили, що стрілка затримали. Йому 59 років, він мешканець сусіднього села. Версія боргу підтвердилася.



"Злочин він вчинив, у зв'язку з тим що у загиблого був борг у 23 тисячі доларів США. Вилучено мотоцикл, на якому він пересувався, автоматичну зброю, а також 2 гранати РГД 5", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.



За навмисне вбивство підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Чоловіка затримали, йому обираатимуть запобіжний захід.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловіка, який розстріляв подружжя на Житомирщині , затримали. Постріли пролунали вночі у селі Грубському. Стріляли з автомата Калашникова по хаті, де жила родина з донькою. 46-річний чоловік загинув на місці, за життя його 39-річної дружини нині борються лікарі. 12-річна донька, яка спала в іншій кімнаті, лише дивом не постраждала.Про це 8 червня йдеться у сюжеті ТСН.

Хата, в якій розстріляли подружжя, стоїть на околиці села. Вже відомо, що в людей почали стріляти з вулиці, з вікна, коли вони лягли спати. 12-річна донька подружжя в цей час була в іншій кімнаті і спати ще не лягла."Вона не спала, каже я два рази почула вистріли. То вона бідна і не знала, що вже не має батька", - кажуть родичі родини.Саме дівчинка і викликала швидку та поліцію. Зловмисник до їхнього приїзду вже втік. Чоловіку медики допомогти не змогли, від поранень він помер на місці. Жінку госпіталізували, вона у вкрай тяжкому стані."З множинними проникними вогнепальними пораненнями черевної порожнини, з травматичним переломом тазової кістки. Органи тазу і черевної порожнини – роздроблені, були пошматовані. Важко визначити кількість поранень", - каже заступниця головного лікаря Коростишівської лікарні"На місці події слідчі вилучили низку речових доказів, у тому числі гільзи калібром 5,45", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.У селі про загиблих кажуть лише хороше, вони були роботящі і непитущі. Виховували двох доньок, старша вже вчиться у ВНЗ і живе окремо. 39-річна мати доглядала за господарством. Її 46-річний чоловік - колишній лісник, останнім часом працював за кордоном.Єдине, кажуть сусіди, чули, що чоловік напозичав грошей, можливо тому і їздив на заробітки, аби віддати борг."Горе страшне. Тиша вночі, тут ніде нікого не видно, а тут таке сталось", - каже сусідка родини Валентина Осолінська.Вже надвечір у поліції повідомили, що стрілка затримали. Йому 59 років, він мешканець сусіднього села. Версія боргу підтвердилася."Злочин він вчинив, у зв'язку з тим що у загиблого був борг у 23 тисячі доларів США. Вилучено мотоцикл, на якому він пересувався, автоматичну зброю, а також 2 гранати РГД 5", - каже начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.За навмисне вбивство підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення. Чоловіка затримали, йому обираатимуть запобіжний захід.

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