вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка у Китаї навчає студентів співати та розмовляти українською. ВІДЕО

Волинянка у Китаї навчає студентів співати та розмовляти українською. ВІДЕО
Волинянка Людмила Гармаш у рамках міжнародної освітньої програми навчає китайських студентів розмовляти та співати українською мовою.

Про це Суспільному розповіла фахівець відділу міжнародних зв'язків волинського вишу Ірина Татушко.

Людмила Гармаш – волинянка, вона закінчила Луцьке педагогічне училище, навчалась на музичному факультеті, вищу освіту здобула у Києві. Кілька років живе у місті Жичжао, провінції Шаньдун, у Китаї, де навчає студентів української мови та музики.

Зараз слухачів Центру вивчення української мови у місті Жичжао майже 20. Студенти вивчають українську мову, культуру та фольклор впродовж року. Після чого складають іспит та отримують сертифікат. Знання української мови та сертифікат дасть можливість вступити до волинського вишу.

По завершенню курсу слухачі Центру вивчення мови підготували концерт української пісні.

Центр вивчення української мови у Китаї запрацював торік. У рамках співпраці викладачі китайської мови мають приїхати до Луцька та навчати волинських студентів.

Суспільному зв'язатися та поспілкуватися з викладачкою Людмилою Гармаш, яка зараз у Китаї, не вдалося.

Довідково: у двох університетах Волині навчається майже 80 іноземних студентів. У Волинському національному університеті вищу освіту здобувають до пів сотні громадян інших країн, розповів прессекретар закладу Андрій Мошкун. У Луцькому технічному національному університеті – 35 іноземних студентів, розказала його проректорка Олена Ковальчук. Це молодь з африканських країн: Конго, Нігерії, Гани та Алжиру.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянка, навчання, Китай, студенти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка у Китаї навчає студентів співати та розмовляти українською. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання
Сьогодні, 10:07
На одній з вулиць Луцька вандали понищили дерева: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 10:01
Був борг у 23 тисячі доларів: подробиці трагедії на Житомирщині, де чоловік розстріляв подружжя. ВІДЕО
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
Волинянка розповіла про цікаве навчання у Китаї Волинянка розповіла про цікаве навчання у Китаї
21 листопад, 2019, 22:16
Науковець та експерт у галузі освіти розповість, що чекає на студентів українських вишів Науковець та експерт у галузі освіти розповість, що чекає на студентів українських вишів
31 липень, 2020, 16:53
Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів
31 липень, 2020, 10:17
Міносвіти хоче об'єднати ПТУ та коледжі Міносвіти хоче об'єднати ПТУ та коледжі
21 березень, 2020, 01:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Волинянка у Китаї навчає студентів співати та розмовляти українською. ВІДЕО
Сьогодні, 10:30
 0
У Луцьку легковик на величезній швидкості пронісся через кільце і злетів з дороги. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
У Луцьку поліція проводить тренувальні навчання
Сьогодні, 10:07
 0
На одній з вулиць Луцька вандали понищили дерева: що кажуть у міськраді
Сьогодні, 10:01
 0
Медіа
відео
1/8