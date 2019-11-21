Волинянка у Китаї навчає студентів співати та розмовляти українською. ВІДЕО

Людмила Гармаш у рамках міжнародної освітньої програми навчає китайських студентів розмовляти та співати українською мовою.



Про це Ірина Татушко.



Людмила Гармаш – волинянка, вона закінчила Луцьке педагогічне училище, навчалась на музичному факультеті, вищу освіту здобула у Києві. Кілька років живе у місті Жичжао, провінції Шаньдун, у Китаї, де навчає студентів української мови та музики.



Зараз слухачів Центру вивчення української мови у місті Жичжао майже 20. Студенти вивчають українську мову, культуру та фольклор впродовж року. Після чого складають іспит та отримують сертифікат. Знання української мови та сертифікат дасть можливість вступити до волинського вишу.



По завершенню курсу слухачі Центру вивчення мови підготували концерт української пісні.



Центр вивчення української мови у Китаї запрацював торік. У рамках співпраці викладачі китайської мови мають приїхати до Луцька та навчати волинських студентів.



Суспільному зв'язатися та поспілкуватися з викладачкою Людмилою Гармаш, яка зараз у Китаї, не вдалося.



Довідково: у двох університетах Волині навчається майже 80 іноземних студентів. У Волинському національному університеті вищу освіту здобувають до пів сотні громадян інших країн, розповів прессекретар закладу Андрій Мошкун. У Луцькому технічному національному університеті – 35 іноземних студентів, розказала його проректорка Олена Ковальчук. Це молодь з африканських країн: Конго, Нігерії, Гани та Алжиру.





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