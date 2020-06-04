На проспекті Волі у Луцьку встановлять камери, що розпізнають номерні знаки і обличчя

Департамент муніципальної варти Луцької міської ради розпочав передпроектні роботи з побудови нового сегменту комплексної системи відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на проспекті Волі та прилеглих до нього вулицях.Про це інформують на сайті мерії.В рамках реалізації цього проєкту запланували побудувати близько 12 км волоконно-оптичних ліній зв’язку та встановити:• 12 камер з функцією розпізнавання номерних знаків;• 10 камер із смарт-функцією розпізнавання обличчя;• 160 оглядових камер відеоспостереження.Камери відеоспостереження будуть охоплювати центральну автомобільну магістраль міста, прилеглі вулиці, сквери, пішохідні та велодоріжки, паркувальні майданчики та відпочинкові зони. Також під відеоспостереження візьмуть соціальні об’єкти освіти та медицини, які дотичні до проспекту.