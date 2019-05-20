У Харкові чоловік посеред вулиці кинув у натовп гранату, постраждали 5 людей. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Харкові чоловік кинув у людей гранату.
Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до поліції 8 червня о 21:53 від перехожого,- пише пресслужба поліції Харкова.
За адресою виїхали правоохоронці, які встановили, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5.
Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.
Речові докази направили на експертне дослідження.
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини події.
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Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до поліції 8 червня о 21:53 від перехожого,- пише пресслужба поліції Харкова.
За адресою виїхали правоохоронці, які встановили, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5.
Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.
Речові докази направили на експертне дослідження.
Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває, встановлюють усі обставини події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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