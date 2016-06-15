Літній відпочинок біля Луцька: де можна порибалити, посмажити шашлики і покупатись. ЛОКАЦІЇ





Разом із цим кожен із нас любить гарно відпочивати не тільки у відпустку, але й у вихідні. І благо, що для лучан хороша погода відкриває чимало можливостей для дозвілля за містом.



А для того, щоб спростити вам життя, журналісти



Де покупатися у Луцьку та поряд із ним



Центральний пляж Луцька





Шукаєте, де покупатися? Центральний пляж Луцька, що в кінці головної алеї Центрального парку Лесі Українки, не пустує ані влітку, ані взимку. Адже тут круглий рік окунаються місцеві моржі, фізкультурники та любителі здорового способу життя.



На пляжі є кілька обладнаних спусків до водойми, кабінки для переодягання, оригінальні дерев'яні лежаки, лавочки, майданчик для занять вуличними тренуваннями та рятувальний пост.



Вхід на пляж, як і користування інфраструктурою, безплатні. Покриття – трава. Пляж підійте для окунання і для досвідчених плавців, адже річка не мілка та має течію.



Теремнівський став





Ставок знаходиться неподалік будинку пристарілих, що на вулиці Теремнівській. Це штучна водойма, яку зробили для регуляції рівня води у річці Сапалаївка.



Став не дуже глибокий з пологою прибережною смугою. Він полюбився жителям цього району. Пляж тут трав'яний, але є й пісок. Встановлені кабінки для переодягання та лавочки. На території розміщений громадський туалет, є неподалік магазини, зупинка маршрутки. Вхід на територію вільний, а у пекуче сонце можна сховатися під кроною дерев.



Озерце





Село Озерце, що в Ківерцівському районі, неподалік Луцька. Платним тут є заїзд на територію на авто, хоча припаркувати машину можна вздовж дороги безкоштовно. Сюди радо приїжджають, аби позасмагати, посмажити шашлики та скупнутися. Є два пірси, пляж – трав'яний. На території можна орендувати мангал, працює магазин, можна за гроші пограти у пляжний волейбол в обладнаному майданчику.



Вхід – безкоштовний.



Сирники



Ставки у Сирниках знаходяться недалеко від Луцька. Тут можна і шашлики посмажити, і покупатися. Для доїзду варто орієнтуватися на другу зупинку в селі Сирники, якщо їхати з Луцька та повертати ліворуч. Пляж доволі затишний, травичка, пісок, тут прибирають, є смітники. Тут обладнані вишки для стрибків у воду, є катамаран та місце для гри у волейбол.



Вхід для дорослих коштує 50 гривень, дітям до 14 років безплатно.



Гаразджа





Місцеві канали полюбилися фанатам рибалки та відпочинку на природі. Сюди часто любить приїздити молодь винайняти бесідку чи обладнати пікнік. Недарма саме в Гаразджі, поруч з лісом, розмістили дитячий табір. Щоправда, на дитячому пляжі будь-кому купатися не можна, а лише в неогороджених межах. Інфраструктура тут мінімальна. Але неподалік є магазин, де можна купити продукти.



Доїхати можна маршруткою чи власним авто, повернувши від гаразджанського кладовища праворуч. Далі проїхати потрібно по асфальтному покриттю і рушати на розвилці правіше.



Боголюби





На ставу в селі Боголюби люблять влаштовувати пікніки, узимку – освіжитися після лазні. На орендованій території тут доволі чисто, є дитячий гральний майданчик, смітники.



Загалом пляж трав'яний, а вода не надто глибока, тож можуть плескатися і діти. Їздять до села маршрутки №31 та 47. Якщо їхати на авто, то потрібно з вулиці Ковельської, не доїжджаючи до села Зміїнець, повернути ліворуч. Про напрям сповістить відповідний вказівник з дороги.



Шашлики за Луцьком



Богушівка



Якщо ви шукаєте, де посмажити шашлики, – одне з чудових місць для відпочинку розташоване у селі Богушівка, що знаходиться за 7 кілометрів від Луцька – 15-20 хвилин автомобілем від траси Луцьк-Володимир-Волинський.



Мальовнича тиха місцина зі ставком. На території є дерев'яна баня – на першому поверсі знаходиться стіл на 20 людей, телевізор, музичний центр, туалет та душ. На другому поверсі є 2 кімнати з ліжком та меблями.



Також є чимало альтанок на великі та малі компанії. Є альтанки по 400, 500, 600, 700 та 1000 гривень (до 36 осіб).



Щодо замовлень звертайтеся за телефоном: 095-133-38-13.



Як доїхати: автомобілем у напрямку "Луцьк-Володимир-Волинський" або автобусом № 181 "Луцьк-Богушівка" з автостанції № 1.



Рекреаційний пункт "Пролісок" (Ківерці)



Доволі новий рекреаційний пункт "Пролісок", що на території державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство", у 2016 році відчинив двері відвідувачам. База розташована на трасі Луцьк – Маневичі за кілометр від міста Ківерці, над самою дорогою – так, що не може лишитися непоміченим.



Поряд – чимала парковка. Всі будівлі – сучасні і добротні. Орендувати альтанку на компанію тут коштує: три години – 300 гривень. Півдня або цілий день – 500. У цю суму входять дрова та мангал.



Забронювати місце можна за телефоном: 097-379-50-37.









Як доїхати: автомобілем у напрямку Ківерців або маршрутками № 103 та № 107.



Озерце



Село Озерце розташоване у Ківерцівському районі. Тут діє зона відпочинку "Озерце", де є декілька альтанок, поруч магазинчик, власна кухня, хоча варто взяти продукти з собою. Можна орендувати мангал, придбати дрова.



Вартість оренди альтанки коливається від розміру. Усі вони обладнані мангалами. Замовити можна за телефоном:050 978 10 99.





Як доїхати: автомобілем добиратися до Озерця краще через село Жидичин. Якщо хочете дістатися до місця відпочинку громадським транспортом, то в Озерце їздять маршрутки "Луцьк-Озерце" та "Луцьк-Клепачів".





Боголюби

У селі Боголюби, що за 8 кілометрів від Луцька, є два ставка, які орендують приватні підприємці, тож знайти тут гарне місце для відпочинку не складе проблеми. Відпочинок з друзями вам тут гарантує зона відпочинку "Боголюби". Тут можна придбати дрова й різноманітні напої. Серед інших розваг – волейбол, баскетбол, риболовля, катання на човні.



Ціни за оренду коливаються від 200 до 1000 гривень. Найдорожча альтанка вміщує 36 осіб та обладнана каміном і кондиціонером. Забронювати місце можна за телефоном: 095-380-79-79.







Сирники



У селі Сирники, що за 9 кілометрів від Луцька, можна орендувати альтанки на великі та маленькі компанії на базі відпочинку "У Руслана", яким займається приватний підприємець Руслан Яблончук та його син Ігор.



Альтанки на вісім людей вартують 300 гривень. На 15-20 – 450 гривень. Утеплена альтанка: до 15 людей – 1000 гривень, від 15 до 40 – 1500 гривень.



Забронювати можна за телефоном 050 160 99 00.







Як доїхати: доїхати в Сирники можна із залізничного вокзалу маршрутками "Луцьк–Дубище", "Луцьк–Рокині".



Риболовля біля Луцька



Боголюби



Площа водойми: 6,3 га.



Умови: платно, від 150 гривень за добу. Ціну уточнювати за номером – +380 (95) 135 79 64



Риба: карась срібний, короп.



Боголюби розташовані за кілька кілометрів від Луцька. Тут створено хороші умови і для рибалки, і для активного відпочинку, на який можна "захопити" усю сім'ю. Окрім водойми, тут є альтанки та облаштовані місця для дітей.



Також тут можна взяти напрокат човни та вудки. Боголюбскі ставки – чудове місце для відпочинку та риболовлі у безпосередній близькості до Луцька.



Коршів





Площа водойми: 10,5 га.



Умови: платно, день - 150 гривень, доба - 200. Ціни уточнювати за номером: +380 (93) 833 58 22.



Риба: амур білий, йорж, карась срібний, короп, короп дзеркальний, лин, окунь, плотва, ротан, сом, товстолоб, щука.



У селі Коршів Луцького району є два ставки, які з'єднані річкою Чорногузкою. Видовий склад риби тут також різноманітний. Привертає увагу й навколишній ландшафт. Загалом чудове місце для риболовлі.



Ставище



Площа водойми: 3,37 Га.



Умови: платно, 50 гривень за день, 70 гривень за добу. Ціни уточнювати за телефоном: +380 (50) 560 13 94.



Риба: короп, лин, карась срібний, щука.



Став в Ставищі регулярно спускають та знову зариблюють, велику риби ви там наврядчи спіймаєте, зате недорого та близко від Луцька.



П'яннє (Радянське)





Площа водойми: 4 Га.



Умови: платно, 150 гривень за день, 200 гривень за добу. Ціни уточнювати за телефоном: +380 (50) 378 72 97.



Риба: короп, ротан, карась срібний, товстолоб.



Водойма в селі П'яннє (відоме в колі рибалок, як Радянське) багата на рибу та на рибалок. Їхати краще в будній день або дуже рано у вихідний, щоб зайняти місце.





Хрінники





Площа водойми: 2500 га.



Умови: безкоштовно.



Риба: щука, короп, густера, карась срібний, лин, лящ, окунь, плотва,жерех, голавль, язь.



Водосховище у Хрінниках чудово підходить як для простого відпочинку, так і для риболовлі в будь-яку пору року. Клює тут переважно все, особливою приємністю для затятих риболовів буде можливість "зачепити" характерні лише для річок види: жерех, голавль, язь.



Тут дуже популярна риболовля з човна, оскільки водойма "може похвалитися" різноманітними глибинами.



Веломаршрути



Сільський пікнічок (сумарний кілометраж близько 24 кілометрів)





Маршрут Луцьк-Рокині підійде не надто досвідченим велосипедистам, які люблять і поїсти добре, і на сонечку позасмагати, і в волейбол пограти. За 12 кілометрів від Луцька є село Рокині, в якому знаходиться музей сільського господарства Волині під відкритим небом. Тут є бесідки, в які можна замовити готові страви української кухні, або ж домовитися про оренду мангалу. У нешвидкому темпі доїхати до Рокинь вдасться приблизно за годину.



Як доїхати: від центру Луцька їдемо до вулиці Ковельської та рушаємо по прямій у напрямку Ковеля, згодом повертаємо праворуч до села Рокині і ліворуч буде скансен. Майже вся дорога – це асфальт. Недоліком є те, що узбіччя в ковельському напрямку бажають кращого та не надто широка дорога.



Швейцарська поїздочка (сумарний кілометраж близько 35 км)





Маршрут Луцьк-Воротнівський заказник підійде велосипедистам, які непогано тримаються у сідлі. Це чудова нагода поєднати поїздку трасою та лісом. Воротнівський заказник після його облагородження лісниками стає одним із улюблених місць для пікніків та сімейних прогулянок. Це заповітна зона, тож вхід на екологічному транспорті вітається.



На території є ставок, туалет, бесідки, колодязь, яблуневий садочок, лавочки.



Як доїхати: вирушати потрібно у сторону Рівного, а навпроти Гаразджанського кладовища звернути ліворуч. Далі на розвилці рушити ліворуч у напрямку Воротнева аж доки дорога не заведе до шлагбауму з хатинкою та вивіскою. Траса до безпосередньо заказника асфальтована, смуга – широка. У лісі гарно вмощена ґрунтова дорога. Для тих, хто до Воротнева їхати не хоче, можна покружляти лісом у Струмівці.



Слідами Струве (сумарна відстань близько 25 км)





Любителям історії буде цікаво з'їздити до Дуги Струве у селі Крупа, що по дорозі на Дубно. Тут розміщений пам'ятний знак "Геодезичний пункт Крупа". Пам'ятку ЮНЕСКО розміщено на підвищені посеред поля. Звідси відкривається чудовий краєвид, видно і Волинську, і Рівненську області водночас. Знак поставили, коли вимірювали дугу меридіану наприкінці 19 століття. Окрім цього, в цьому напрямку є село Міжріччя(Чекно), де збереглися залишки Здвиженської церкви та гарні краєвиди на кручі Стиря.



Як доїхати: вирушати потрібно в бік Дубна. Після місточка біля села Крупа звернути праворуч на центральну вулицю села. Згодом найкраще орієнтуватися за координатами самого знаку. Він буде на підвищені ліворуч від дороги. Або ж дорогу підкажуть місцеві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо настало, а разом із ним – потреба в гарному відпочинку. Так, одні поїдуть або полетять на море. Інші – підкорюватимуть гори та каньйони. Комусь подавай активність, а хтось не проти пасивно провести час. Головне, щоб у хорошому місці.Разом із цим кожен із нас любить гарно відпочивати не тільки у відпустку, але й у вихідні. І благо, що для лучан хороша погода відкриває чимало можливостей для дозвілля за містом.А для того, щоб спростити вам життя, журналісти ІА "Конкурент" підібрали місця поблизу обласного центру, де можна покупатися, посмажити шашлики, порибалити та покататися на велосипеді.Шукаєте, де покупатися? Центральний пляж Луцька, що в кінці головної алеї Центрального парку Лесі Українки, не пустує ані влітку, ані взимку. Адже тут круглий рік окунаються місцеві моржі, фізкультурники та любителі здорового способу життя.На пляжі є кілька обладнаних спусків до водойми, кабінки для переодягання, оригінальні дерев'яні лежаки, лавочки, майданчик для занять вуличними тренуваннями та рятувальний пост.Вхід на пляж, як і користування інфраструктурою, безплатні. Покриття – трава. Пляж підійте для окунання і для досвідчених плавців, адже річка не мілка та має течію.Ставок знаходиться неподалік будинку пристарілих, що на вулиці Теремнівській. Це штучна водойма, яку зробили для регуляції рівня води у річці Сапалаївка.Став не дуже глибокий з пологою прибережною смугою. Він полюбився жителям цього району. Пляж тут трав'яний, але є й пісок. Встановлені кабінки для переодягання та лавочки. На території розміщений громадський туалет, є неподалік магазини, зупинка маршрутки. Вхід на територію вільний, а у пекуче сонце можна сховатися під кроною дерев.Село Озерце, що в Ківерцівському районі, неподалік Луцька. Платним тут є заїзд на територію на авто, хоча припаркувати машину можна вздовж дороги безкоштовно. Сюди радо приїжджають, аби позасмагати, посмажити шашлики та скупнутися. Є два пірси, пляж – трав'яний. На території можна орендувати мангал, працює магазин, можна за гроші пограти у пляжний волейбол в обладнаному майданчику.Вхід – безкоштовний.Ставки у Сирниках знаходяться недалеко від Луцька. Тут можна і шашлики посмажити, і покупатися. Для доїзду варто орієнтуватися на другу зупинку в селі Сирники, якщо їхати з Луцька та повертати ліворуч. Пляж доволі затишний, травичка, пісок, тут прибирають, є смітники. Тут обладнані вишки для стрибків у воду, є катамаран та місце для гри у волейбол.Вхід для дорослих коштує 50 гривень, дітям до 14 років безплатно.Місцеві канали полюбилися фанатам рибалки та відпочинку на природі. Сюди часто любить приїздити молодь винайняти бесідку чи обладнати пікнік. Недарма саме в Гаразджі, поруч з лісом, розмістили дитячий табір. Щоправда, на дитячому пляжі будь-кому купатися не можна, а лише в неогороджених межах. Інфраструктура тут мінімальна. Але неподалік є магазин, де можна купити продукти.Доїхати можна маршруткою чи власним авто, повернувши від гаразджанського кладовища праворуч. Далі проїхати потрібно по асфальтному покриттю і рушати на розвилці правіше.На ставу в селі Боголюби люблять влаштовувати пікніки, узимку – освіжитися після лазні. На орендованій території тут доволі чисто, є дитячий гральний майданчик, смітники.Загалом пляж трав'яний, а вода не надто глибока, тож можуть плескатися і діти. Їздять до села маршрутки №31 та 47. Якщо їхати на авто, то потрібно з вулиці Ковельської, не доїжджаючи до села Зміїнець, повернути ліворуч. Про напрям сповістить відповідний вказівник з дороги.Якщо ви шукаєте, де посмажити шашлики, – одне з чудових місць для відпочинку розташоване у селі Богушівка, що знаходиться за 7 кілометрів від Луцька – 15-20 хвилин автомобілем від траси Луцьк-Володимир-Волинський.Мальовнича тиха місцина зі ставком. На території є дерев'яна баня – на першому поверсі знаходиться стіл на 20 людей, телевізор, музичний центр, туалет та душ. На другому поверсі є 2 кімнати з ліжком та меблями.Також є чимало альтанок на великі та малі компанії. Є альтанки по 400, 500, 600, 700 та 1000 гривень (до 36 осіб).Щодо замовлень звертайтеся за телефоном: 095-133-38-13.автомобілем у напрямку "Луцьк-Володимир-Волинський" або автобусом № 181 "Луцьк-Богушівка" з автостанції № 1.Доволі новий рекреаційний пункт "Пролісок", що на території державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство", у 2016 році відчинив двері відвідувачам. База розташована на трасі Луцьк – Маневичі за кілометр від міста Ківерці, над самою дорогою – так, що не може лишитися непоміченим.Поряд – чимала парковка. Всі будівлі – сучасні і добротні. Орендувати альтанку на компанію тут коштує: три години – 300 гривень. Півдня або цілий день – 500. У цю суму входять дрова та мангал.Забронювати місце можна за телефоном: 097-379-50-37.Як доїхати: автомобілем у напрямку Ківерців або маршрутками № 103 та № 107.Село Озерце розташоване у Ківерцівському районі. Тут діє зона відпочинку "Озерце", де є декілька альтанок, поруч магазинчик, власна кухня, хоча варто взяти продукти з собою. Можна орендувати мангал, придбати дрова.Вартість оренди альтанки коливається від розміру. Усі вони обладнані мангалами. Замовити можна за телефоном:050 978 10 99.Як доїхати: автомобілем добиратися до Озерця краще через село Жидичин. Якщо хочете дістатися до місця відпочинку громадським транспортом, то в Озерце їздять маршрутки "Луцьк-Озерце" та "Луцьк-Клепачів".У селі Боголюби, що за 8 кілометрів від Луцька, є два ставка, які орендують приватні підприємці, тож знайти тут гарне місце для відпочинку не складе проблеми. Відпочинок з друзями вам тут гарантує зона відпочинку "Боголюби". Тут можна придбати дрова й різноманітні напої. Серед інших розваг – волейбол, баскетбол, риболовля, катання на човні.Ціни за оренду коливаються від 200 до 1000 гривень. Найдорожча альтанка вміщує 36 осіб та обладнана каміном і кондиціонером. Забронювати місце можна за телефоном: 095-380-79-79.У селі Сирники, що за 9 кілометрів від Луцька, можна орендувати альтанки на великі та маленькі компанії на базі відпочинку "У Руслана", яким займається приватний підприємець Руслан Яблончук та його син Ігор.Альтанки на вісім людей вартують 300 гривень. На 15-20 – 450 гривень. Утеплена альтанка: до 15 людей – 1000 гривень, від 15 до 40 – 1500 гривень.Забронювати можна за телефоном 050 160 99 00.Як доїхати: доїхати в Сирники можна із залізничного вокзалу маршрутками "Луцьк–Дубище", "Луцьк–Рокині".Площа водойми: 6,3 га.Умови: платно, від 150 гривень за добу. Ціну уточнювати за номером – +380 (95) 135 79 64Риба: карась срібний, короп.Боголюби розташовані за кілька кілометрів від Луцька. Тут створено хороші умови і для рибалки, і для активного відпочинку, на який можна "захопити" усю сім'ю. Окрім водойми, тут є альтанки та облаштовані місця для дітей.Також тут можна взяти напрокат човни та вудки. Боголюбскі ставки – чудове місце для відпочинку та риболовлі у безпосередній близькості до Луцька.Площа водойми: 10,5 га.Умови: платно, день - 150 гривень, доба - 200. Ціни уточнювати за номером: +380 (93) 833 58 22.Риба: амур білий, йорж, карась срібний, короп, короп дзеркальний, лин, окунь, плотва, ротан, сом, товстолоб, щука.У селі Коршів Луцького району є два ставки, які з'єднані річкою Чорногузкою. Видовий склад риби тут також різноманітний. Привертає увагу й навколишній ландшафт. Загалом чудове місце для риболовлі.Площа водойми: 3,37 Га.Умови: платно, 50 гривень за день, 70 гривень за добу. Ціни уточнювати за телефоном: +380 (50) 560 13 94.Риба: короп, лин, карась срібний, щука.Став в Ставищі регулярно спускають та знову зариблюють, велику риби ви там наврядчи спіймаєте, зате недорого та близко від Луцька.Площа водойми: 4 Га.Умови: платно, 150 гривень за день, 200 гривень за добу. Ціни уточнювати за телефоном: +380 (50) 378 72 97.Риба: короп, ротан, карась срібний, товстолоб.Водойма в селі П'яннє (відоме в колі рибалок, як Радянське) багата на рибу та на рибалок. Їхати краще в будній день або дуже рано у вихідний, щоб зайняти місце.Площа водойми: 2500 га.Умови: безкоштовно.Риба: щука, короп, густера, карась срібний, лин, лящ, окунь, плотва,жерех, голавль, язь.Водосховище у Хрінниках чудово підходить як для простого відпочинку, так і для риболовлі в будь-яку пору року. Клює тут переважно все, особливою приємністю для затятих риболовів буде можливість "зачепити" характерні лише для річок види: жерех, голавль, язь.Тут дуже популярна риболовля з човна, оскільки водойма "може похвалитися" різноманітними глибинами.Сільський пікнічок (сумарний кілометраж близько 24 кілометрів)Маршрут Луцьк-Рокині підійде не надто досвідченим велосипедистам, які люблять і поїсти добре, і на сонечку позасмагати, і в волейбол пограти. За 12 кілометрів від Луцька є село Рокині, в якому знаходиться музей сільського господарства Волині під відкритим небом. Тут є бесідки, в які можна замовити готові страви української кухні, або ж домовитися про оренду мангалу. У нешвидкому темпі доїхати до Рокинь вдасться приблизно за годину.Як доїхати: від центру Луцька їдемо до вулиці Ковельської та рушаємо по прямій у напрямку Ковеля, згодом повертаємо праворуч до села Рокині і ліворуч буде скансен. Майже вся дорога – це асфальт. Недоліком є те, що узбіччя в ковельському напрямку бажають кращого та не надто широка дорога.Маршрут Луцьк-Воротнівський заказник підійде велосипедистам, які непогано тримаються у сідлі. Це чудова нагода поєднати поїздку трасою та лісом. Воротнівський заказник після його облагородження лісниками стає одним із улюблених місць для пікніків та сімейних прогулянок. Це заповітна зона, тож вхід на екологічному транспорті вітається.На території є ставок, туалет, бесідки, колодязь, яблуневий садочок, лавочки.Як доїхати: вирушати потрібно у сторону Рівного, а навпроти Гаразджанського кладовища звернути ліворуч. Далі на розвилці рушити ліворуч у напрямку Воротнева аж доки дорога не заведе до шлагбауму з хатинкою та вивіскою. Траса до безпосередньо заказника асфальтована, смуга – широка. У лісі гарно вмощена ґрунтова дорога. Для тих, хто до Воротнева їхати не хоче, можна покружляти лісом у Струмівці.Любителям історії буде цікаво з'їздити до Дуги Струве у селі Крупа, що по дорозі на Дубно. Тут розміщений пам'ятний знак "Геодезичний пункт Крупа". Пам'ятку ЮНЕСКО розміщено на підвищені посеред поля. Звідси відкривається чудовий краєвид, видно і Волинську, і Рівненську області водночас. Знак поставили, коли вимірювали дугу меридіану наприкінці 19 століття. Окрім цього, в цьому напрямку є село Міжріччя(Чекно), де збереглися залишки Здвиженської церкви та гарні краєвиди на кручі Стиря.Як доїхати: вирушати потрібно в бік Дубна. Після місточка біля села Крупа звернути праворуч на центральну вулицю села. Згодом найкраще орієнтуватися за координатами самого знаку. Він буде на підвищені ліворуч від дороги. Або ж дорогу підкажуть місцеві.

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