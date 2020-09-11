У Луцьку зіткнулися два легковики: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 11:24
На вулиці Полонківській у Луцьку зіткнулися Renault Scenic та ВАЗ-2107. Внаслідок аварії постраждав один з водіїв.
Автопригода трапилася учора, 8 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом Renault Scenic перебував 45-річний житель Луцького району. Водій зіткнувся з легковиком ВАЗ під керуванням 68-річного жителя цього ж району, який рухався у попереду попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди постраждав водій ВАЗу, його госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.
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Автопригода трапилася учора, 8 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області.
За кермом Renault Scenic перебував 45-річний житель Луцького району. Водій зіткнувся з легковиком ВАЗ під керуванням 68-річного жителя цього ж району, який рухався у попереду попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди постраждав водій ВАЗу, його госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.
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