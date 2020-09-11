У Луцьку зіткнулися два легковики: одного з водіїв госпіталізували. ФОТО





Автопригода трапилася учора, 8 червня, повідомляє



За кермом Renault Scenic перебував 45-річний житель Луцького району. Водій зіткнувся з легковиком ВАЗ під керуванням 68-річного жителя цього ж району, який рухався у попереду попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди постраждав водій ВАЗу, його госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Полонківській у Луцьку зіткнулися Renault Scenic та ВАЗ-2107. Внаслідок аварії постраждав один з водіїв.Автопригода трапилася учора, 8 червня, повідомляє ГУНП у Волинській області. За кермом Renault Scenic перебував 45-річний житель Луцького району. Водій зіткнувся з легковиком ВАЗ під керуванням 68-річного жителя цього ж району, який рухався у попереду попутному напрямку.Внаслідок автопригоди постраждав водій ВАЗу, його госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Поліція з'ясовує усі обставини автопригоди. Досудове розслідування триває.

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