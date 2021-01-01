У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 10 червня. ПЕРЕЛІК

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. УстилугТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.3 ПЛ-0.4 Л-3КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир-ВолинськийЦерква християн віри Євангельської, ГРП «Волиньгазу» м. Володимир-Волинськийвул.Некрасова 9-13,12, Лермонтова, 1,3,5, Незалежності 19-60,Солопа 3,4, Козацька 264 ПЛ-0.4 Л-1, Л-10ЗТП-286 09:00-17:00 м. Володимир-ВолинськийКНС (вул. Кривоноса) , будинок дорожного відділу м. Володимир-Волинськийвул. Гонти,ДовженкаЗимнівська 2-26,М.КривоносаНестора Літописця, Берегового5 КТП-166 09:00-13:00 с. ВербаБудинок Культури, пошта, магазин, кафе, школа, бар с. Вербавул. Садова, 1-13,2-12, Шкільна 1-19,2-20, Ковельська 1-47,6-50,55,9:00-17:00Цегівська сільська рада – дитячий садок,с. Борочичі:вул. І. Франка, вул. Шкільна,вул. Лугова,вул. Зелена,вул. Набережна, вул. Нова.7 ПЛ0,4кВ від КТП179 9:00-17:00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:вул.Молодіжна,вул.Миру,вул.Набережна.Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 - 17:00с.Стобихівка,вул .Нова2. 09:00- 19:00с. Гута- Боровенська,вул. Острів1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с. Дідичівул. Л.Українки, буд. 1-4,6вул. Чехова, буд. 3-9,11,13вул. Миру, буд. 34-48,42авул. Польова, буд. (непарні) 7-25вул. 8-го березня, буд. 1-62 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 12:00-16:00 Свято-Юріївська релігійна громада УПЦ КП вул.Санаторна,с.Жабка3 ПЛ-10кВ 99-03 8:30-17:00 ТОВ "Механізатор"громада ЄХБ с.ЧовницяСвято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦКіверцівське сільське споживче товариствоФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада ДерноФерм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБ с.Мощаниця5. 8:00-16:30с.Дерновул. Першотравнева, буд. 36а, 38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,276 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25265 КТП-25266 14:00-17:00 с.Вишнівдачі7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25017 ФОП Дудка С.I.ФОП Колесник Михайло Олександрович.ФОП Терещук Олександра ВасилівнаФОП Колесник Михайло Олександрович.№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1.9:00-17:00Гуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариствоКовельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ2.ПЛ-0,4кВ від ЩТП №7759:00-17:00 с.Дубове3.ПЛ-0,4кВ від ТП №3599:00-17:00 ФОП Ткачук О.ВКовельське МТМО с.Скулин,вул..Центральна, вул..Зелена4.ПЛ-0,4кВ від ТП №6949:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельськоїміської ради, ФОП Наумчук Н.ВОб'єднання співвласників 18-ти квартирногожитлового будинку м.Ковель,вул..Загородня, вул..Івана Мазепи, вул..Будищанська, вул..Гагаріна5. 9:00-17:00 Асфальтний завод ШРБУ,Комбікормовий завод«Калина», БізнесброкконсалтингТитомир О.М, Кухарук В.Д.,Карпік І.ЙШушмарук В.В, Територія КСМЗавод будматеріалів,В/ч 2042 куполАТП-10296, ПАТ "Галнафтохім"Товариство з додатковою відповідальністю "КЗБК"Приватне підприємство "Флорентес"ФО Наумич І.В,Насінева,ФО Чапко С.СБудинкоуправління № 2 квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський, Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської радиФОП Кравчик Н.В.,ФОП Коляда О.С. м.Ковель,вул..Брестська, вул.Будівельна, вул. Кутузова, вул.Ватутіна, вул.Боженка, вул.Старицьких, вул.Шукшинас.Дубове1. 9:00-17:00с.Привітневул.Миру1. 09:00-17:00РибінспекціяМагазин « Риболов» вул. Ковельська (частково)вул. Миру ( частково)вул. Товарова (частково)1. 09:00-17:00Храм св. Андрія, кооператив «Вулик». с. Струмівкавул. Східна, Рівненська, Андріївська, Лисенка.Вимкнень споживачів не заплановано1 КТП-14 10:30 - 13:00 Магазин ФОП Абрамович В.Ф, АТС, ФАП, адмінприміщення Любешівагроліс с.Люб’язь,вул.Пісочна, Берегова, Перемоги,2 КТП-16 14:00 - 16:00 школа с. Люб’язьвул.Молодіжна, Р.Корця3 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-121 10:00 – 16:00 - с..Біркивул.ПоліськаВимкнень споживачів не заплановано1. 09:00-17:00вул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9вул. Мічуріна 1бВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,вул. ЗарічнаХабаровськаПЛ-0,4кВ ТП-362399:00-17:00 с. Ольганівка,вул. Гранична,КТП-362699:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,вул.Набережна.Луцька4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,вул.Тиха, Молодіжна5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №36 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросинівул.Паркова,Молодіжна7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,вул.Набережна, ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362819:00-17:00 с.Кобче,вул.Квітнева, ЮбілейнаТиха ,Ювілейна ,ЦентральнаПЛ-0,4кВ ТП-362709:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.МагазинПП Симонович Р. М.МагазинП-ць Чачанко Р.Д. МагазинС/р Уляники Будинок просвітиТзОВ "Уляники" КонтораПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,вул. Центральна, 11-17, 10-1810ПЛ-0,4кВ ТП-362879:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,вул. Лісова11КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. барФОП Орлюк І.А. торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехПереспівське СТ магазин с.Переспа,вул.Радянська, Спортивна12ПЛ-0,4кВ ТП-361819:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,вул.Громуш13КТП-361419:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,вул.Оновлена, Шкільна14КТП-363579:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська15КТП-364389:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка16КТП-3644279:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,17ПЛ-10кВ Л18-049:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожищевул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова18ПЛ-0,4кВ ТП-360879:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоскФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" ХрамГромада ЄХБ м.Рожище ЦеркваПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,вул.Драгоманова, Січових стрільців,19ПЛ-0,4кВ ТП-360959:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,вул.1Травнявул.Грушевського,1. 10:00 - 17:00.с Любохинивул: Поліська.