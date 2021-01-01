У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 10 червня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
ТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -
2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.
3 ПЛ-0.4 Л-3
КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
Церква християн віри Євангельської, ГРП «Волиньгазу» м. Володимир-Волинський
вул.Некрасова 9-13,12, Лермонтова, 1,3,5, Незалежності 19-60,Солопа 3,4, Козацька 26
4 ПЛ-0.4 Л-1, Л-10
ЗТП-286 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
КНС (вул. Кривоноса) , будинок дорожного відділу м. Володимир-Волинський
вул. Гонти,Довженка
Зимнівська 2-26,М.Кривоноса
Нестора Літописця, Берегового
5 КТП-166 09:00-13:00 с. Верба
Будинок Культури, пошта, магазин, кафе, школа, бар с. Верба
вул. Садова, 1-13,2-12, Шкільна 1-19,2-20, Ковельська 1-47,6-50,55,
Горохівський район
6
9:00-17:00
Цегівська сільська рада – дитячий садок,
с. Борочичі:
вул. І. Франка, вул. Шкільна,
вул. Лугова,вул. Зелена,
вул. Набережна, вул. Нова.
7 ПЛ0,4кВ від КТП179 9:00-17:00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна,
вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
с.Стобихівка,
вул .Нова
2. 09:00- 19:00
с. Гута- Боровенська,
вул. Острів
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 12:00-16:00 Свято-Юріївська релігійна громада УПЦ КП вул.Санаторна,с.Жабка
3 ПЛ-10кВ 99-03 8:30-17:00 ТОВ "Механізатор"
громада ЄХБ с.Човниця
Свято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
5. 8:00-16:30
с.Дерно
вул. Першотравнева, буд. 36а, 38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)
вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,27
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25265 КТП-25266 14:00-17:00 с.Вишнів
дачі
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25017 ФОП Дудка С.I.
ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
ФОП Колесник Михайло Олександрович.
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №775
9:00-17:00 с.Дубове
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №359
9:00-17:00 ФОП Ткачук О.В
Ковельське МТМО с.Скулин,
вул..Центральна, вул..Зелена
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №694
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради, ФОП Наумчук Н.В
Об'єднання співвласників 18-ти квартирного
житлового будинку м.Ковель,
вул..Загородня, вул..Івана Мазепи, вул..Будищанська, вул..Гагаріна
5. 9:00-17:00 Асфальтний завод ШРБУ,Комбікормовий завод
«Калина», Бізнесброкконсалтинг
Титомир О.М, Кухарук В.Д.,Карпік І.Й
Шушмарук В.В, Територія КСМ
Завод будматеріалів,В/ч 2042 купол
АТП-10296, ПАТ "Галнафтохім"
Товариство з додатковою відповідальністю "КЗБК"
Приватне підприємство "Флорентес"
ФО Наумич І.В,Насінева,ФО Чапко С.С
Будинкоуправління № 2 квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський, Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Кравчик Н.В.,ФОП Коляда О.С. м.Ковель,
вул..Брестська, вул.Будівельна, вул. Кутузова, вул.Ватутіна, вул.Боженка, вул.Старицьких, вул.Шукшина
с.Дубове
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне
вул.Миру
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Рибінспекція
Магазин « Риболов» вул. Ковельська (частково)
вул. Миру ( частково)
вул. Товарова (частково)
Луцький район
1. 09:00-17:00
Храм св. Андрія, кооператив «Вулик». с. Струмівка
вул. Східна, Рівненська, Андріївська, Лисенка.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1 КТП-14 10:30 - 13:00 Магазин ФОП Абрамович В.Ф, АТС, ФАП, адмінприміщення Любешівагроліс с.Люб’язь,
вул.Пісочна, Берегова, Перемоги,
2 КТП-16 14:00 - 16:00 школа с. Люб’язь
вул.Молодіжна, Р.Корця
3 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-121 10:00 – 16:00 - с..Бірки
вул.Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
вул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9
вул. Мічуріна 1б
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,
вул. Зарічна
Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха, Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна, Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня
вул.Грушевського,
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с Любохини
вул: Поліська.
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
ТОВ «Авіо», митний пост, кіоски, пункти страхування -
2 ПЛ-0.4 Л-1,Л-2
КТП-189 09:00-17:00 с.Ласків:
вул. Л.Українки 2-44,1-13; Шевченка 34-44,43,45; Сонячна 16-34,21-31; Незалежності 42-54,35-53; Молодіжна 22-30.
3 ПЛ-0.4 Л-3
КТП-35 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
Церква християн віри Євангельської, ГРП «Волиньгазу» м. Володимир-Волинський
вул.Некрасова 9-13,12, Лермонтова, 1,3,5, Незалежності 19-60,Солопа 3,4, Козацька 26
4 ПЛ-0.4 Л-1, Л-10
ЗТП-286 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
КНС (вул. Кривоноса) , будинок дорожного відділу м. Володимир-Волинський
вул. Гонти,Довженка
Зимнівська 2-26,М.Кривоноса
Нестора Літописця, Берегового
5 КТП-166 09:00-13:00 с. Верба
Будинок Культури, пошта, магазин, кафе, школа, бар с. Верба
вул. Садова, 1-13,2-12, Шкільна 1-19,2-20, Ковельська 1-47,6-50,55,
Горохівський район
6
9:00-17:00
Цегівська сільська рада – дитячий садок,
с. Борочичі:
вул. І. Франка, вул. Шкільна,
вул. Лугова,вул. Зелена,
вул. Набережна, вул. Нова.
7 ПЛ0,4кВ від КТП179 9:00-17:00 ФОП Дзюбко С.О. с.Бережанка:
вул.Молодіжна,
вул.Миру,
вул.Набережна.
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
с.Стобихівка,
вул .Нова
2. 09:00- 19:00
с. Гута- Боровенська,
вул. Острів
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 8:30-17:00 с. Дідичі
вул. Л.Українки, буд. 1-4,6
вул. Чехова, буд. 3-9,11,13
вул. Миру, буд. 34-48,42а
вул. Польова, буд. (непарні) 7-25
вул. 8-го березня, буд. 1-6
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25193 12:00-16:00 Свято-Юріївська релігійна громада УПЦ КП вул.Санаторна,с.Жабка
3 ПЛ-10кВ 99-03 8:30-17:00 ТОВ "Механізатор"
громада ЄХБ с.Човниця
Свято-Хрестовоздвиженська РГ УПЦ
Ківерцівське сільське споживче товариство
ФОП Міщук Олександр Васильович с. Човниця-повністю
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25234 8:00-16:30 Сільська рада Дерно
Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ с.Мощаниця
5. 8:00-16:30
с.Дерно
вул. Першотравнева, буд. 36а, 38,40,42,44,48, вул. Першотравнева, буд. (парні 14-34,34а,34б,40,42,42а,52), (непарні 35-49,53-71) вул. Першотравнева, буд. (парні 50-66), (непарні 73,75-89)
вул. Ставківська, буд. 1-8,13,17,19,27
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25265 КТП-25266 14:00-17:00 с.Вишнів
дачі
7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-25017 ФОП Дудка С.I.
ФОП Колесник Михайло Олександрович.
ФОП Терещук Олександра Василівна
ФОП Колесник Михайло Олександрович.
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
9:00-17:00
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Луківська громада Української православної церкви, Голобське споживче товариство
Ковельське МТМО, Голобська селищна рада с.Великий Порськ
2.
ПЛ-0,4кВ від ЩТП №775
9:00-17:00 с.Дубове
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №359
9:00-17:00 ФОП Ткачук О.В
Ковельське МТМО с.Скулин,
вул..Центральна, вул..Зелена
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №694
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської
міської ради, ФОП Наумчук Н.В
Об'єднання співвласників 18-ти квартирного
житлового будинку м.Ковель,
вул..Загородня, вул..Івана Мазепи, вул..Будищанська, вул..Гагаріна
5. 9:00-17:00 Асфальтний завод ШРБУ,Комбікормовий завод
«Калина», Бізнесброкконсалтинг
Титомир О.М, Кухарук В.Д.,Карпік І.Й
Шушмарук В.В, Територія КСМ
Завод будматеріалів,В/ч 2042 купол
АТП-10296, ПАТ "Галнафтохім"
Товариство з додатковою відповідальністю "КЗБК"
Приватне підприємство "Флорентес"
ФО Наумич І.В,Насінева,ФО Чапко С.С
Будинкоуправління № 2 квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський, Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
УКБ та ЖКГ ВК Ковельської міської ради
ФОП Кравчик Н.В.,ФОП Коляда О.С. м.Ковель,
вул..Брестська, вул.Будівельна, вул. Кутузова, вул.Ватутіна, вул.Боженка, вул.Старицьких, вул.Шукшина
с.Дубове
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с.Привітне
вул.Миру
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Рибінспекція
Магазин « Риболов» вул. Ковельська (частково)
вул. Миру ( частково)
вул. Товарова (частково)
Луцький район
1. 09:00-17:00
Храм св. Андрія, кооператив «Вулик». с. Струмівка
вул. Східна, Рівненська, Андріївська, Лисенка.
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
1 КТП-14 10:30 - 13:00 Магазин ФОП Абрамович В.Ф, АТС, ФАП, адмінприміщення Любешівагроліс с.Люб’язь,
вул.Пісочна, Берегова, Перемоги,
2 КТП-16 14:00 - 16:00 школа с. Люб’язь
вул.Молодіжна, Р.Корця
3 ПЛ-04кВ Л-1 КТП-121 10:00 – 16:00 - с..Бірки
вул.Поліська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
вул.Б.Хмельницького, 2-8,1-9
вул. Мічуріна 1б
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36073 9:00-17:00 с. Валерянівка ФОП Вронський Т.М. магазин с. Валер'янівка,
вул. Зарічна
Хабаровська
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36239
9:00-17:00 с. Ольганівка,
вул. Гранична,
3
КТП-36269
9:00-17:00 с.Берегове, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск, ФАП ,церква. с.Берегове,
вул.Набережна.Луцька
4 КТП-36018 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, церква с.Рудка-Козинська,
вул.Тиха, Молодіжна
5 КТП-36019 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська Бригада №3
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36498 9:00-17:00 с.Доросині ветдільниця с Доросині
вул.Паркова,Молодіжна
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36280 9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Набережна, Центральна
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36281
9:00-17:00 с.Кобче,
вул.Квітнева, Юбілейна
Тиха ,Ювілейна ,Центральна
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36270
9:00-17:00 с. Уляники, П-ць Фісай Г.М.Магазин
ПП Симонович Р. М.Магазин
П-ць Чачанко Р.Д. Магазин
С/р Уляники Будинок просвіти
ТзОВ "Уляники" Контора
ПрАТ "Київстар" Станція с. Уляники,
вул. Центральна, 11-17, 10-18
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36287
9:00-17:00 с.Башова Магазин с. Башова,
вул. Лісова
11
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Новак Л.М.торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар
ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
Переспівське СТ магазин с.Переспа,
вул.Радянська, Спортивна
12
ПЛ-0,4кВ ТП-36181
9:00-17:00 с.Доросині, СВК "Батьківщина" корівники с.Доросині,
вул.Громуш
13
КТП-36141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська, ФОП Бастрон С.І.магазин ФАП, поштове відділення,шкільна їдальня с.Рудка-Козинська,
вул.Оновлена, Шкільна
14
КТП-36357
9:00-17:00 тракторна бригада с.Рудка-Козинська
15
КТП-36438
9:00-17:00 Бригада№2 с.Дмитрівка
16
КТП-364427
9:00-17:00 смт. Дубище ФОП Сегеда Т.М. кіоск "Дубищенське ЖКГ" Станція очистки води смт. Дубище,
вул. Дібрівська, Шевченка, Прилісна, Польова,
17
ПЛ-10кВ Л18-04
9:00-17:00 м.Рожище ФОП Ніколайчук В.П. цех по переробці м’яса, АЗС»Аветра», ГРП-2, контора, Приватне автотранспортне підприємство "Наін"виробничі приміщення, ФОП Дмитрук П.М.деревообробний цех, МПП "Волинь" столярний цех, паливний склад, ветлікарня, стадіон, ТзОВ "Древпромсервіс"виробничі бази, МПП "Дельта"магазин №2, виробнича база, МПП "Дельта"деревообробний цех, ветлабораторія. .м.Рожище
вул.Курбаса, Привокзальна,32 , Гранична, Польова, Виговського, Толстого, Шведа.Трудова
18
ПЛ-0,4кВ ТП-36087
9:00-17:00 П-ць Ковальчук Ю.О. Торговий кіоск
ФОП Сегеда В.А. Виробнича база,Релігійна громада "Свідки Єгови" Храм
Громада ЄХБ м.Рожище Церква
ПП "Контакт" Виробнича база м.Рожище,
вул.Драгоманова, Січових стрільців,
19
ПЛ-0,4кВ ТП-36095
9:00-17:00 Рожищенське відділення Ощадбанку, ЦНАП, Відділ освіти, м.Рожище,
вул.1Травня
вул.Грушевського,
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с Любохини
вул: Поліська.
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