Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі

Тарас Шкітер звернувся до міського голови з пропозицією облаштувати тимчасову зупинку неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі.



Про це він



Через реконструкцію проспекту Волі в Луцьку містяни відчувають незручності, спричинені перекриттям руху на відрізку дороги від Київського майдану до вул. Шопена.



«До мене як до депутата Луцької міської ради звертаються мешканці зі скаргами, що у громадському транспорті не оголошують про зміну руху тролейбусів та маршруток, а саме про курсування вулицями Глушець та Клима Савури. Незважаючи на те, що реконструкція триває не перший день, є лучани, які не знають про те, що пр. Волі перекрито і транспорт рухається за іншим маршрутом», – зазначив Тарас Шкітер.







Окрім того, додав депутат, ще однією проблемою є відсутність зупинки громадського транспорту на вул. Глушець навпроти центрального входу в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.



«Найближчі зупинки – це ЦУМ та педагогічний коледж. Для мам із візочками, людей похилого віку та людей з інвалідністю, яким необхідно дістатися до парку, така відстань значна і відчутна», – зауважив голова фракції «СВІДОМІ».



Щоб розв'язувати цю проблему, депутат надіслав звернення до Луцького міського голови, аби департамент ЖКГ та управління транспорту Луцької міської ради провели роботу з облаштування тимчасової зупинки неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі. А також організували інформування лучан у громадському транспорті про зміну руху маршруток і тролейбусів.







Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова фракції «СВІДОМІ» у Луцькрадізвернувся до міського голови з пропозицією облаштувати тимчасову зупинку неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі.Про це він написав у фейсбуці, передає ІА «Конкурент».Через реконструкцію проспекту Волі в Луцьку містяни відчувають незручності, спричинені перекриттям руху на відрізку дороги від Київського майдану до вул. Шопена.«До мене як до депутата Луцької міської ради звертаються мешканці зі скаргами, що у громадському транспорті не оголошують про зміну руху тролейбусів та маршруток, а саме про курсування вулицями Глушець та Клима Савури. Незважаючи на те, що реконструкція триває не перший день, є лучани, які не знають про те, що пр. Волі перекрито і транспорт рухається за іншим маршрутом», – зазначив Тарас Шкітер.Окрім того, додав депутат, ще однією проблемою є відсутність зупинки громадського транспорту на вул. Глушець навпроти центрального входу в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.«Найближчі зупинки – це ЦУМ та педагогічний коледж. Для мам із візочками, людей похилого віку та людей з інвалідністю, яким необхідно дістатися до парку, така відстань значна і відчутна», – зауважив голова фракції «СВІДОМІ».Щоб розв'язувати цю проблему, депутат надіслав звернення до Луцького міського голови, аби департамент ЖКГ та управління транспорту Луцької міської ради провели роботу з облаштування тимчасової зупинки неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі. А також організували інформування лучан у громадському транспорті про зміну руху маршруток і тролейбусів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію