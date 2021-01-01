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Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі

Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі
Голова фракції «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер звернувся до міського голови з пропозицією облаштувати тимчасову зупинку неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі.

Про це він написав у фейсбуці, передає ІА «Конкурент».

Через реконструкцію проспекту Волі в Луцьку містяни відчувають незручності, спричинені перекриттям руху на відрізку дороги від Київського майдану до вул. Шопена.

«До мене як до депутата Луцької міської ради звертаються мешканці зі скаргами, що у громадському транспорті не оголошують про зміну руху тролейбусів та маршруток, а саме про курсування вулицями Глушець та Клима Савури. Незважаючи на те, що реконструкція триває не перший день, є лучани, які не знають про те, що пр. Волі перекрито і транспорт рухається за іншим маршрутом», – зазначив Тарас Шкітер.

Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі


Окрім того, додав депутат, ще однією проблемою є відсутність зупинки громадського транспорту на вул. Глушець навпроти центрального входу в парк культури і відпочинку імені Лесі Українки.

«Найближчі зупинки – це ЦУМ та педагогічний коледж. Для мам із візочками, людей похилого віку та людей з інвалідністю, яким необхідно дістатися до парку, така відстань значна і відчутна», – зауважив голова фракції «СВІДОМІ».

Щоб розв'язувати цю проблему, депутат надіслав звернення до Луцького міського голови, аби департамент ЖКГ та управління транспорту Луцької міської ради провели роботу з облаштування тимчасової зупинки неподалік центрального входу в парк імені Лесі Українки на період реконструкції пр. Волі. А також організували інформування лучан у громадському транспорті про зміну руху маршруток і тролейбусів.

Лучани просять зупинку неподалік входу в центральний парк на час реконструкції проспекту Волі


Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, зупинка, центральний парк, реконструкція, СВІДОМІ
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