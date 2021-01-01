В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає





Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Так, у "зеленій" зоні діють такі обмеження:



- масковий режим в громадських будівлях,



- дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,

кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,



- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні всі області та Київ станом на 9 червня знаходяться в "зеленій" зоні карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.Так, у "зеленій" зоні діють такі обмеження:- масковий режим в громадських будівлях,- дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.Нагадаємо, що Кабмін опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.

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