В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає
Сьогодні, 12:32
В Україні всі області та Київ станом на 9 червня знаходяться в "зеленій" зоні карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, у "зеленій" зоні діють такі обмеження:
- масковий режим в громадських будівлях,
- дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,
кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.
Нагадаємо, що Кабмін опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.
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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, у "зеленій" зоні діють такі обмеження:
- масковий режим в громадських будівлях,
- дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,
кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.
Нагадаємо, що Кабмін опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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