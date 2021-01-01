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В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає

В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає
В Україні всі області та Київ станом на 9 червня знаходяться в "зеленій" зоні карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у "зеленій" зоні діють такі обмеження:

- масковий режим в громадських будівлях,

- дозволено проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або заповненою на дві третини місць,
кінотеатри і установи культури можна заповнювати на дві третини,
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

- кафе і ресторани можуть працювати цілодобово.

Нагадаємо, що Кабмін опублікував постанову від 2 червня цього року № 583, відповідно до якої в Україні пом’якшуються карантинні обмеження.


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Теги: карантин, зони, області, коронавірус, Україна
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