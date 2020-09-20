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Ювелір з Луцька створив точну копію давньоруської прикраси-оберега. ВІДЕО

Ювелір з Луцька створив точну копію давньоруської прикраси-оберега. ВІДЕО
Волинський ювелір Тарас Янюк на прохання науковців відтворив "давньоруську лунницю" за допомогою знайденої археологами форми для виливання прикраси. Презентація жіночого амулету відбулася у Волинському краєзнавчому музеї.

Як розповів Суспільному завідувач відділу давньої історії музею Тарас Верба, на срібній прикрасі зображені зірки та два роги. Це – точна копія давньоруської прикраси, яку носили на шиї.

"Лунниці – це дохристиянські амулети, які носилися на шиї і передають світогляд тогочасних жителів. І зв’язані з культом місяця. Сама назва прикраси говорить сама за себе. Пізніше, в часи християнства, лунниці почали поступово відмирати, однак кілька століть вони ще існували", – каже працівник краєзнавчого музею.

Зі слів Тараса Верби, форму для виливання "лунниць", зроблену з пісковика, 12 років тому на берегах Хрінниківського водосховища знайшов краєзнавець-історик Микола Собуцький. Після цього форма зберігалася в музеї.

Після знайомства музейника Тараса Верби із Тарасом Янюком ювелір запропонував вилити за формою "лунницю". Музейник каже: експеримент був вдалим.

Сам же ювелір розповів: раніше реставрував "лунниці" з приватних колекцій. "Наприклад золоті скіфські. До мене зверталися з музею зі Львова. От захотілося допомогти нашому музею", – зазначив ювелір.

Нині в експозиції краєзнавчого музею лише одна автентична "лунниця", ще декілька зберігаються у фондах, зазначив Тарас Верба. На території України – їх не більше 100, говорить науковець.

Після презентації прикраси відбувся майстер-клас із виготовлення жіночих браслетів у середньовічному стилі для працівників музею. Музейниця Адріана Зозуля зазначила: подібні заходи у музеї планують проводити і для відвідувачів.


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Теги: ювелір, стародавня прикраса, презентація, Луцьк
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