10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Луцької міської ради Вікторія Побережна (на фото).
Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.
Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо її, а також усіх іменинників – Василів, Дмитрів і Микит.
10 червня 1906 року народився Анатолій Бринський.
Потрапивши в оточення на початку Великої Вітчизняної війни в районі міста Брест, створив партизанський загін під Брестом в Білорусі. В листопаді 1942 року його загін передислокувався на територію Волинської області.
Після війни служив в рядах Радянської Армії. Проживав в місті Горькому. Був членом Спілки письменників СРСР, членом Радянського комітету ветеранів війни. Помер 14 червня 1981 року.
У 1971 році йому присвоїли звання «Почесний громадянин міста Луцька». Також на його честь назвали одну з вулиць Луцька, яку нещодавно перейменували на вулицю Архітектора Метельницького.
10 червня 2009 року буревій завдав мільйонних збитків Любешівському району Волині.
У 2012 році в Луцьку на вулиці Рівненській обвалилася п'ятиповерхівка. Під час обвалу загинули дві людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
10 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині 6-річній дівчинці відрубали пальці
09 червень, 23:17
У луцьких водоймах знайшли кишкову паличку. ВІДЕО
09 червень, 22:35
На Волині знайшли підлітка, який серед ночі пішов з дому
09 червень, 21:54