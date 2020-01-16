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«Андрюша, ну візьми трубку», – Михалик розповів курйоз на Євро-2012 із Ярмоленком і Блохіним

«Андрюша, ну візьми трубку», – Михалик розповів курйоз на Євро-2012 із Ярмоленком і Блохіним
Колишній гравець національної збірної України, київського "Динамо" та луцької "Волині" Тарас Михалик розповів про курйо в роздягалці збірної під час Євро-2012.

Про це йдеться на сторінках "Трибуна".

«Напевно, тоді ми з французами якраз грали. Задзвонив телефон у кого-то в кишені в роздягальні. Музика грає. Всі один на одного дивляться - це у Ярмоленка задзвонив телефон. Він починає його судорожно шукати, щоб вимкнути. І Блохін йому каже: «Андрюша, ну візьми трубку. Люди, що, взагалі чемпіонат Європи не дивляться? Не знають, що ти береш участь? Візьми, скажи, що ти на Євро граєш», - сказав Тарас Михалик.

"Андрюха, зрозуміло, вимкнув. Такий момент був. Розрядив обстановку. Міг би, навпаки, загострити, але в цій ситуації розрядив", - розповів Тарас Михалик.

Тарас Михалик виступав за збірну України з 2006 по 2012 рік, зігравши 32 матчі.

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Теги: Волинь, Євро-2012, Тарас Михалик
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