«Андрюша, ну візьми трубку», – Михалик розповів курйоз на Євро-2012 із Ярмоленком і Блохіним





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«Напевно, тоді ми з французами якраз грали. Задзвонив телефон у кого-то в кишені в роздягальні. Музика грає. Всі один на одного дивляться - це у Ярмоленка задзвонив телефон. Він починає його судорожно шукати, щоб вимкнути. І Блохін йому каже: «Андрюша, ну візьми трубку. Люди, що, взагалі чемпіонат Європи не дивляться? Не знають, що ти береш участь? Візьми, скажи, що ти на Євро граєш», - сказав Тарас Михалик.



"Андрюха, зрозуміло, вимкнув. Такий момент був. Розрядив обстановку. Міг би, навпаки, загострити, але в цій ситуації розрядив", - розповів Тарас Михалик.



Тарас Михалик виступав за збірну України з 2006 по 2012 рік, зігравши 32 матчі.

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