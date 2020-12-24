На Волині планують збудувати корпус військового ліцею та стадіон
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На Волині хочуть розширити перелік об’єктів, що будуть втілювати в рамках програми «Велике будівництво».
Про це йшлося у середу, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що на сьогодні ведуть підготовчі роботи щодо об’єктів ЛНТУ та будинків Косачів у Колодяжному. Стадіон у Торчині, школи у Башликах, Піщі, Стобихівці роботи тривають згідно з графіками. На завершальній стадії – тендерні процедури щодо будівництва школи у Вербці та стадіону на базі практик «Гарт».
За словами Чуліпи, програму «Велике будівництво» в області хочуть розширити. Йдеться про добудову корпусу військового ліцею в Ковелі. Окрім того, планують включити у плани будівництво стадіону «Локомотив» у Ковелі.
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Про це йшлося у середу, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступник голови облдержадміністрації Ігор Чуліпа розповів, що на сьогодні ведуть підготовчі роботи щодо об’єктів ЛНТУ та будинків Косачів у Колодяжному. Стадіон у Торчині, школи у Башликах, Піщі, Стобихівці роботи тривають згідно з графіками. На завершальній стадії – тендерні процедури щодо будівництва школи у Вербці та стадіону на базі практик «Гарт».
За словами Чуліпи, програму «Велике будівництво» в області хочуть розширити. Йдеться про добудову корпусу військового ліцею в Ковелі. Окрім того, планують включити у плани будівництво стадіону «Локомотив» у Ковелі.
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