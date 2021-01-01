вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині

Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині
Волинянин Петро в цивільному житті здобув спеціальну освіту в царині харчової промисловості. Власне, він є фахівцем з організації виробництва м’ясо-ковбасних виробів.

Про хлопця розповідають у штабі ООС.

Але, каже, працювати за цивільною спеціальністю йому не надто кортіло. І він використав можливість змінити життя, уклавши контракт зі Збройними Силами.

Нині Петро з товаришами виконує завдання у складі одного з підрозділів операції Об’єднаних сил. Розповідає, що праця воїна-піхотинця нелегка й виснажлива. Доводиться і з лопатою попрацювати — чистити окопи. І годинами спостерігати за ворожими позиціями. І боєкомплект на собі тягати. Та й багато чого іншого робити, аби підрозділ завжди перебував у готовності до відбиття нападу противника.

— Зараз час є особливо небезпечний. Буяє «зеленка». А це значить, що ворог активізується. І треба бути удвічі пильнішим. Але хай лишень сунуться — пригостимо так, що добавки не буде кому просити! — каже він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, військовий, війна, Схід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: коли і як записатися на щеплення
Сьогодні, 12:54
Спало разом із матір'ю у ліжку: на Рівненщині задушилося немовля
Сьогодні, 12:53
Ювелір з Луцька створив точну копію давньоруської прикраси-оберега. ВІДЕО
Сьогодні, 12:35
В Україні всі регіони перевели у «зелену» карантинну зону: що це означає
Сьогодні, 12:32
Схожі новини
Російський снайпер вбив на Сході українського військового Російський снайпер вбив на Сході українського військового
27 травень, 13:34
На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані На Сході окупанти поранили українського воїна: він у важкому стані
22 травень, 12:40
Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході Пройшов найгарячіші бої: військовий з Волині вже 8-й рік боронить Україну на Сході
07 травень, 15:00
Перед смертю говорив з мамою, планував приїхати додому: окупанти на Сході вбили 24-річного військового Перед смертю говорив з мамою, планував приїхати додому: окупанти на Сході вбили 24-річного військового
12 квітень, 19:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
 0
У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: коли і як записатися на щеплення
Сьогодні, 12:54
 0
«Районна рада не зобов’язана передати громадам усе майно», – голова фракції «Слуга народу» Юрій Бондарук
Сьогодні, 12:53
 0
Спало разом із матір'ю у ліжку: на Рівненщині задушилося немовля
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8