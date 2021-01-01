Якби лишився вдома, то робив би ковбасу, а тут «ковбасимо» ворога, – 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
Волинянин Петро в цивільному житті здобув спеціальну освіту в царині харчової промисловості. Власне, він є фахівцем з організації виробництва м’ясо-ковбасних виробів.
Про хлопця розповідають у штабі ООС.
Але, каже, працювати за цивільною спеціальністю йому не надто кортіло. І він використав можливість змінити життя, уклавши контракт зі Збройними Силами.
Нині Петро з товаришами виконує завдання у складі одного з підрозділів операції Об’єднаних сил. Розповідає, що праця воїна-піхотинця нелегка й виснажлива. Доводиться і з лопатою попрацювати — чистити окопи. І годинами спостерігати за ворожими позиціями. І боєкомплект на собі тягати. Та й багато чого іншого робити, аби підрозділ завжди перебував у готовності до відбиття нападу противника.
— Зараз час є особливо небезпечний. Буяє «зеленка». А це значить, що ворог активізується. І треба бути удвічі пильнішим. Але хай лишень сунуться — пригостимо так, що добавки не буде кому просити! — каже він.
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Про хлопця розповідають у штабі ООС.
Але, каже, працювати за цивільною спеціальністю йому не надто кортіло. І він використав можливість змінити життя, уклавши контракт зі Збройними Силами.
Нині Петро з товаришами виконує завдання у складі одного з підрозділів операції Об’єднаних сил. Розповідає, що праця воїна-піхотинця нелегка й виснажлива. Доводиться і з лопатою попрацювати — чистити окопи. І годинами спостерігати за ворожими позиціями. І боєкомплект на собі тягати. Та й багато чого іншого робити, аби підрозділ завжди перебував у готовності до відбиття нападу противника.
— Зараз час є особливо небезпечний. Буяє «зеленка». А це значить, що ворог активізується. І треба бути удвічі пильнішим. Але хай лишень сунуться — пригостимо так, що добавки не буде кому просити! — каже він.
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