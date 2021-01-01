вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами

Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
У Луцькій районній раді відбулась зустріч голів та землевпорядників територіальних громад із представником інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарієм Поліщуком, який презентував електронну систему управління земельними ресурсами.

Про це йдеться на сайті Луцької райради.

У ній міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі громада знатиме, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.

Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарій Поліщук, система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.

«Ця карта дає можливість громадам заробляти. Ми знаємо, які земельні скандали відбуваються у селах. Багато аграріїв, фермерів користуються землями, збирають врожаї, але не платять. Одні платять, інші – ні. Чому так? Бюджет громади втрачає мільйонні кошти через недобросовісних аграріїв. Крім того, після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.

Голова Мар’янівської територіальної громади Олег Басалик розповів, що уже давно шукає подібну програму для наведення ладу із земельними ресурсами.

«Ми із землевпорядником стикнулися із тим, що мусимо обробити великий масив інформації, а вона необхідна для збільшення надходжень до бюджету від оренди землі», - зауважив Олег Басалик.

До речі, одразу після зустрічі Мар’янівська громада уклала договір про розробку локальної бази даних земельних ресурсів із ІАЦ «Infolight».

Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцька райрада, презентація, земельні ресурси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Сьогодні, 18:05
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права
Сьогодні, 17:20
Схожі новини
Ювелір з Луцька створив точну копію давньоруської прикраси-оберега. ВІДЕО Ювелір з Луцька створив точну копію давньоруської прикраси-оберега. ВІДЕО
Сьогодні, 12:35
Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи Оновлене обладнання, ребрендинг та нові робочі місця: ківерцівська друкарня виходить із кризи
25 травень, 09:30
Пам'ятка природи: Цуманські джерела приведуть до ладу та облаштують територію навколо Пам'ятка природи: Цуманські джерела приведуть до ладу та облаштують територію навколо
19 травень, 10:15
Матерям з Волині, які втратили синів в АТО, подарували справжнє жіноче свято. ФОТО Матерям з Волині, які втратили синів в АТО, подарували справжнє жіноче свято. ФОТО
17 травень, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Сьогодні, 18:05
 0
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
 0
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
 0
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8