Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами

Назарієм Поліщуком, який презентував електронну систему управління земельними ресурсами.



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У ній міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі громада знатиме, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.



Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарій Поліщук, система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.



«Ця карта дає можливість громадам заробляти. Ми знаємо, які земельні скандали відбуваються у селах. Багато аграріїв, фермерів користуються землями, збирають врожаї, але не платять. Одні платять, інші – ні. Чому так? Бюджет громади втрачає мільйонні кошти через недобросовісних аграріїв. Крім того, після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.



Голова Мар’янівської територіальної громади Олег Басалик розповів, що уже давно шукає подібну програму для наведення ладу із земельними ресурсами.



«Ми із землевпорядником стикнулися із тим, що мусимо обробити великий масив інформації, а вона необхідна для збільшення надходжень до бюджету від оренди землі», - зауважив Олег Басалик.



До речі, одразу після зустрічі Мар’янівська громада уклала договір про розробку локальної бази даних земельних ресурсів із ІАЦ «Infolight».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій районній раді відбулась зустріч голів та землевпорядників територіальних громад із представником інформаційно-аналітичного центру «Infolight», який презентував електронну систему управління земельними ресурсами.Про це йдеться на сайті Луцької райради.У ній міститься детальна інформація про кожну земельну ділянку, форму власності, її орендаря чи власника або ж користувача. Простіше кажучи, завдяки цій системі громада знатиме, хто сплачує податки за користування сільськогосподарськими землями, а хто ні.Як розповів геоінформатик інформаційно-аналітичного центру «Infolight» Назарій Поліщук, система управління земельними ресурсами вже інтегрована у 13 територіальних громадах Рівненщини та у м. Тернопіль.«Ця карта дає можливість громадам заробляти. Ми знаємо, які земельні скандали відбуваються у селах. Багато аграріїв, фермерів користуються землями, збирають врожаї, але не платять. Одні платять, інші – ні. Чому так? Бюджет громади втрачає мільйонні кошти через недобросовісних аграріїв. Крім того, після 1 липня відкриваються можливості на ринку землі, а громади знаходяться у кам’яному віці, адже немає зведеної інформації по земельних ділянках», - сказав голова Луцької районної радиГолова Мар’янівської територіальної громадирозповів, що уже давно шукає подібну програму для наведення ладу із земельними ресурсами.«Ми із землевпорядником стикнулися із тим, що мусимо обробити великий масив інформації, а вона необхідна для збільшення надходжень до бюджету від оренди землі», - зауважив Олег Басалик.До речі, одразу після зустрічі Мар’янівська громада уклала договір про розробку локальної бази даних земельних ресурсів із ІАЦ «Infolight».

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