Пільги за проїзд переведуть в грошову форму: уряд запропонував законопроект





Так, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу. Документ буде поданий до Верховної ради,- пише



У документі зазначається, що пільгові категорії громадян мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті без наявності відповідного посвідчення чи довідки. Пільги будуть надаватися органами місцевого самоврядування у формі грошових компенсацій.



Також повідомляється, що наразі законами України встановлено пільги з оплати проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян (ветерани війни, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та інші, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертви нацистських переслідувань, особи з інвалідністю, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, реабілітовані особи, діти з багатодітних сімей).



В інтерв’ю засобам масової інформації Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що міністерство планує монетизувати пільги на проїзд для українців.



Нагадаємо, колективи Київського метрополітену та Київпастрансу звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київської міської ради з вимогою вирішити питання “належної підтримки підприємств” — зокрема, підвищивши вартість проїзду. Метро до 21 грн, маршрутка 25.



Наразі у метро Києва та наземному комунальному громадському транспорті ціна на разову поїздку без пільг і знижок становить 8 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України схвалив проект закону щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг, що передбачає передачу повноважень органам місцевої влади та надання пільг у грошовій формі.Так, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду в середу. Документ буде поданий до Верховної ради,- пише УНН. У документі зазначається, що пільгові категорії громадян мають право на безоплатний проїзд у громадському транспорті без наявності відповідного посвідчення чи довідки. Пільги будуть надаватися органами місцевого самоврядування у формі грошових компенсацій.Також повідомляється, що наразі законами України встановлено пільги з оплати проїзду та інші пільги окремим категоріям громадян (ветерани війни, ветерани військової служби, органів внутрішніх справ та інші, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертви нацистських переслідувань, особи з інвалідністю, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, реабілітовані особи, діти з багатодітних сімей).В інтерв’ю засобам масової інформації Міністр соціальної політики України Марина Лазебна заявила, що міністерство планує монетизувати пільги на проїзд для українців.Нагадаємо, колективи Київського метрополітену та Київпастрансу звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київської міської ради з вимогою вирішити питання “належної підтримки підприємств” — зокрема, підвищивши вартість проїзду. Метро до 21 грн, маршрутка 25.Наразі у метро Києва та наземному комунальному громадському транспорті ціна на разову поїздку без пільг і знижок становить 8 гривень.

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