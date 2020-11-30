Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати

Людмила Коренюк наголошує, що спати слід щодня лягати близько 23:00, адже потрібно, щоб встигли виробитися важливі для організму гормони – гормон росту, мелатонін, серотонін. А синтезуються вони вночі приблизно у період з 00:00 до 01:00 за умови глибокого сну.



Про це вона сказала у програмі «Телемедицина” на

За її словами, соматотропний гормон, або гормон росту, важливий не лише для дітей, яким потрібно рости.



«Навіть після 18 років, коли зони росту закриваються, у здорової дорослої людини все життя виділяється невелика кількість гормону росту, який є метаболітом, тобто він впливає на стосунки в гормонах. Соматотропний гормон – це наш друг і товариш. І виділяється він у кров, як і в дітей, – за умови фази глибокого сну, з 12-ї до 1-ї години ночі, максимум до 2-ї», – розповіла лікарка.



Тому, каже вона, дуже важливо сприяти синтезу цього гормону у власному організмі, іншими словами, дотримуватися правильного режиму дня.



«Ми здатні зруйнувати стосунки у власній ендокринній системі, якщо лягаємо спати не в той же день, у який встали», – наголошує Людмила Коренюк.



«Якщо ми своїми руками руйнуємо власний режим дня і не лягаємо спати в районі 23 години і, відповідно, не маємо тієї фази, значить, ми пускаємо шкереберть стосунки між гормонами у власному організму», – додає лікарка.





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За її словами, соматотропний гормон, або гормон росту, важливий не лише для дітей, яким потрібно рости.«Навіть після 18 років, коли зони росту закриваються, у здорової дорослої людини все життя виділяється невелика кількість гормону росту, який є метаболітом, тобто він впливає на стосунки в гормонах. Соматотропний гормон – це наш друг і товариш. І виділяється він у кров, як і в дітей, – за умови фази глибокого сну, з 12-ї до 1-ї години ночі, максимум до 2-ї», – розповіла лікарка.Тому, каже вона, дуже важливо сприяти синтезу цього гормону у власному організмі, іншими словами, дотримуватися правильного режиму дня.«Ми здатні зруйнувати стосунки у власній ендокринній системі, якщо лягаємо спати не в той же день, у який встали», – наголошує Людмила Коренюк.«Якщо ми своїми руками руйнуємо власний режим дня і не лягаємо спати в районі 23 години і, відповідно, не маємо тієї фази, значить, ми пускаємо шкереберть стосунки між гормонами у власному організму», – додає лікарка.

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