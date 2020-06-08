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На озері в Нововолинську відкриють купальний сезон

На озері в Нововолинську відкриють купальний сезон
З 10-го червня у Нововолинській громаді офіційно відкривають купальний сезон.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Карпус, – йдеться на сайті міста.

Купальний сезон триватиме з 10-го червня до 1-го вересня. Місцем масового літнього відпочинку людей на водних об’єктах територіальної громади визначено міське озеро.

8-го червня комісія з огляду місць масового відпочинку перевірила виконання заходів з облаштування міського пляжу відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”.

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Теги: озеро, Нововолинськ
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