На озері в Нововолинську відкриють купальний сезон





Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Карпус, – йдеться на сайті міста.



Купальний сезон триватиме з 10-го червня до 1-го вересня. Місцем масового літнього відпочинку людей на водних об’єктах територіальної громади визначено міське озеро.



8-го червня комісія з огляду місць масового відпочинку перевірила виконання заходів з облаштування міського пляжу відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”.



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