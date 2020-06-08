На озері в Нововолинську відкриють купальний сезон
Сьогодні, 15:24
З 10-го червня у Нововолинській громаді офіційно відкривають купальний сезон.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Карпус, – йдеться на сайті міста.
Купальний сезон триватиме з 10-го червня до 1-го вересня. Місцем масового літнього відпочинку людей на водних об’єктах територіальної громади визначено міське озеро.
8-го червня комісія з огляду місць масового відпочинку перевірила виконання заходів з облаштування міського пляжу відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”.
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Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Карпус, – йдеться на сайті міста.
Купальний сезон триватиме з 10-го червня до 1-го вересня. Місцем масового літнього відпочинку людей на водних об’єктах територіальної громади визначено міське озеро.
8-го червня комісія з огляду місць масового відпочинку перевірила виконання заходів з облаштування міського пляжу відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 року № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України”.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
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На озері в Нововолинську відкриють купальний сезон
Сьогодні, 15:24