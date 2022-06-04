У ВНУ відбулася масова вакцинація працівників. ФОТО

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася вакцинація працівників. Участь у вакцинації взяли 400 працівників та викладачів університету.Вакцинувалися представники ВНУ імені Лесі Українки препаратом Pfizer, - йдеться на сайті навчального закладу.Усі учасники процесу дали письмову згоду на вакцинування, отримали кваліфіковані консультації та поспілкувалися з лікарями. Після вакцинації усі особи упродовж певного періоду перебували під наглядом медиків.вакцинавакцинавакцина«Нам було надіслано інструктивні листи. Відповідно до них ми поінформували наших працівників і сформували перелік осіб, які за власним бажанням вирішили вакцинуватися. Передали ці дані до Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації. Вони організували бригади для щеплення, а Університет підготував дві локації зі всім необхідним. Вакцинування відбулося без істотних проблем», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій Вадим Ульянов.Зауважимо, що повторна вакцинація відбудеться через декілька тижнів.