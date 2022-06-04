У ВНУ відбулася масова вакцинація працівників. ФОТО
Сьогодні, 05:27
У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулася вакцинація працівників. Участь у вакцинації взяли 400 працівників та викладачів університету.
Вакцинувалися представники ВНУ імені Лесі Українки препаратом Pfizer, - йдеться на сайті навчального закладу.
Усі учасники процесу дали письмову згоду на вакцинування, отримали кваліфіковані консультації та поспілкувалися з лікарями. Після вакцинації усі особи упродовж певного періоду перебували під наглядом медиків.
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«Нам було надіслано інструктивні листи. Відповідно до них ми поінформували наших працівників і сформували перелік осіб, які за власним бажанням вирішили вакцинуватися. Передали ці дані до Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації. Вони організували бригади для щеплення, а Університет підготував дві локації зі всім необхідним. Вакцинування відбулося без істотних проблем», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій Вадим Ульянов.
Зауважимо, що повторна вакцинація відбудеться через декілька тижнів.
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Вакцинувалися представники ВНУ імені Лесі Українки препаратом Pfizer, - йдеться на сайті навчального закладу.
Усі учасники процесу дали письмову згоду на вакцинування, отримали кваліфіковані консультації та поспілкувалися з лікарями. Після вакцинації усі особи упродовж певного періоду перебували під наглядом медиків.
вакцинавакцинавакцина
«Нам було надіслано інструктивні листи. Відповідно до них ми поінформували наших працівників і сформували перелік осіб, які за власним бажанням вирішили вакцинуватися. Передали ці дані до Управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації. Вони організували бригади для щеплення, а Університет підготував дві локації зі всім необхідним. Вакцинування відбулося без істотних проблем», – розповів проректор з науково-педагогічної роботи та інновацій Вадим Ульянов.
Зауважимо, що повторна вакцинація відбудеться через декілька тижнів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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