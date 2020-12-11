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Герой з Волині, який пройшов гарячі точки на Сході, потребує термінової операції

Герой з Волині, який пройшов гарячі точки на Сході, потребує термінової операції
Воїну Вадиму Тимчишину, уродженцю села Шклінь Горохівського району, необхідна термінова операція із заміни двох кульшових суглобів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Ариванюк.

"Що таке кульшові суглоби, які зносилися на війні? Клятій війні, яка триває сьомий рік. Це – неспроможність в свої 30р. з хвостиком принести звичайне відро води в поміч своїй вагітній дружині. Бо на ній, крім нового життя – щодня зварити їсти, дати лад господарці й старшим дітям. Купа отих побутових дрібниць, де твої кульшові суглоби мали б вправно служити: згинатися і розгинатися, бо ти ніколи не цурався жодної роботи. Ти навіть по 40 снарядів на війні тягати на собі не гребував. Бо ти з тих вояків, яких мобілізували 2014 року в 51 ОМБР", - написала Ариванюк.

За її словами, Вадим Тимчишин пройшов гарячі точки Сходу – Волноваху, Савур-Могилу, Амвросіївку, Щастя. Працював на великогабаритній військовій техніці, розвозив боєприпаси, зокрема й носив важкий метал на собі.

"Не було часу думати про те, що людські суглоби на таке не розраховані. І що колись тобі захочеться стати на коліна перед своєю вагітною дружиною, щоб послухати, як там маля – але навіть цього ти зробити не зможеш…

… Коли здоров’я почало давати збій, у шпиталях тобі ставили діагноз «защемлення нерва», робили блокади, але очікуваного результату це не давало. Після тривалого обстеження лікарі-травматологи вирішили: терміново замінити обидва кульшові суглоби", - зазначила волонтерка.

Після демобілізації волинянин був на контрактах в кількох різних бригадах з останнім місцем служби в місті Дубно, потім його перевели до Луцька. Військовий, звільнений за станом здоров`я, отримав ІІ групу інвалідності. Він мав би отримувати виплати, щоб, не вдаючись до сторонньої допомоги, придбати якісні дороговартісні протези, але йому дали ІІ групу інвалідності як цивільному, а не захиснику України, обурилась Наталія Ариванюк. Тож, за її словами, чому так сталося будуть розбиратися через суди і відновлювати право воїна отримувати допомогу від держави в статусі військового.

"Але на це потрібен час і здоров’я. А зараз час – твій противник. Операцію треба робити терміново. Ти знаєш про цю терміновість, про кризу в країні, яку ти захищав. Але ти – сама терплячість. Не тому, що на знеболювальних і заспокійливих. Просто ти виріс там, де багато працюють і мало сподіваються на чиюсь допомогу. Ти привчений тамувати свій біль і нічого не просити. І саме тому тобі так відчайдушно хочеться допомогти!", - написала волонтерка.

Вартість одного кульшового суглоба становить 72 тисячі гривень (Німеччина). Операцію проведе ортопед-травматолог, професор Адріан Філь на базі Волинської обласної клінічної лікарні у відділенні ортопедії і травматології. Важливо, що операцію із заміни двох суглобів проводитимуть одномоментно. Після того на Вадима чекатиме реабілітація. Тому волонтерка просить небайдужих допомогти.

Картка Вадима Тимчишина:
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Теги: допомога, військовий, Вадим Тимчишин, операція
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