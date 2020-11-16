Водію, який у селі Звірів збив на смерть чоловіка, дали 3 роки тюрми





Так, вдень 4 січня 2020 року 19-річний житель села Новокотів Луцького району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Звірів Луцького району автомобілем Reno Laguna на польській реєстрації, наїхав на 70-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці аварії, - інформує пресслужба обласної прокуратури.



Ківерцівський районний суд призначив водієві, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України),



Не погодившись із вироком суду першої інстанції, його оскаржили в апеляційному порядку прокурори, сторона захисту і представник потерпілих.



Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив водієві покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, збільшив до 3 років строк перебування за ґратами для винуватця смертельної ДТП.Так, вдень 4 січня 2020 року 19-річний житель села Новокотів Луцького району, рухаючись із перевищенням швидкості автодорогою в селі Звірів Луцького району автомобілем Reno Laguna на польській реєстрації, наїхав на 70-річного велосипедиста, який від отриманих травм помер на місці аварії, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Ківерцівський районний суд призначив водієві, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України), покарання у виді 1 року та 6 місяців років позбавлення волі з позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами. Не погодившись із вироком суду першої інстанції, його оскаржили в апеляційному порядку прокурори, сторона захисту і представник потерпілих.Апеляційний суд, приставши на позицію прокуратури, призначив водієві покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на 3 роки права керувати транспортними засобами.

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