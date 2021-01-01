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Перевищив швидкість майже втричі: на Волині затримали водія-порушника

Перевищив швидкість майже втричі: на Волині затримали водія-порушника
Ковельські патрульні зафіксували водія, який перевищив допустиму швидкість майже втричі.

Про це інформує патрульна поліція Волині.

Волинські патрульні, які несуть службу на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), вчора, 8 червня, зафіксували порушення швидкісного режиму. Водій їхав у населеному пункті зі швидкістю 145 км/год, при дозволеній швидкості 50 км/год.

Водій Mercedes-Benz визнав, що не був уважним за кермом та не помітив, що в’їхав у населений пункт.

На нього поліцейські склали адміністративний матеріал за ч.4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину) КУпАП.

Нагадаємо, відповідно до ПДР, у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, а в житлових і пішохідних зонах швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.

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Теги: Ковель, водій, швидкість, порушник, патрульні, Волинь
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