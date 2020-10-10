Митрополит Михаїл зустрівся із Вселенським Патріархом. ФОТО





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У зустрічі Вселенського Патріарха Варфоломія із українським митрополитом також взяв участь митрополит Імброський і Тенедоський Вселенського Патріархату Кирило. Як відомо, Патріарх Варфоломій цими днями перебував на острові Імброс, де він народився і провів дитинство.



Митрополит Луцький і Волинський Православної Церкви України Михаїл відвідав Вселенського Патріарха Варфоломія на острові Імбросі (Гьокчеада). Про це повідомляє orthodoxtimes.com.



У зустрічі Вселенського Патріарха Варфоломія із українським митрополитом також взяв участь митрополит Імброський і Тенедоський Вселенського Патріархату Кирило.



Як відомо, Патріарх Варфоломій цими днями перебував на острові Імброс, де він народився і провів дитинство.





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