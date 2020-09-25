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Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина

Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
40-річного жителя Ковеля судитимуть за незаконні дії зі зброєю та психотропами.

Про це пише пресслужба обласної прокуратури.

Слідство встановило, що уже судимий за незаконне поводження зі зброєю чоловік переробив стартовий пістолет у вогнепальну зброю та возив його з собою у авто, де його, а ще психотропну речовину PVP, 28 грудня 2020 року і виявили працівники поліції.

Тепер за усі ці дії волинянин відповідатиме перед судом.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: зброя, психотропи, суд, волинянин
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