Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина

40-річного жителя Ковеля судитимуть за незаконні дії зі зброєю та психотропами.Про це пише пресслужба обласної прокуратури.Слідство встановило, що уже судимий за незаконне поводження зі зброєю чоловік переробив стартовий пістолет у вогнепальну зброю та возив його з собою у авто, де його, а ще психотропну речовину PVP, 28 грудня 2020 року і виявили працівники поліції.Тепер за усі ці дії волинянин відповідатиме перед судом.Головне фото - ілюстративне.