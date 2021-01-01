Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО

Людмила Коренюк.



Про це вона сказала у програмі «Телемедицина» на



Чим небезпечні перекуси



«Перекуси вуглеводистою легкою їжею призводять до «смикання» підшлункової залози і вискакування у кров великої кількості інсуліну. Цей інсулін вискочив у кров, швидко накинувся на глюкозу, яка піднялася після споживання цукерочки і навіть яблука, і грудочкою жиру відклався про запас у вигляді глюкогену в печінку», – каже лікарка.



Чому їсти треба 3 рази, а не 5-6



«Ще не так давно дієтологи, ендокринологи розказували про правильність 5-6-разового харчування. Сьогодні дослідження дійшли висновку, що 5-6 разів на добу, якщо немає певних проблем зі здоров’ям, в тому числі з жовчним міхурем, шлунково-кишковим трактом, нам забагато. Достатньо їсти 3 рази на добу», – запевнила Людмила Коренюк.



У які години потрібно їсти



«Щоб баланс в гормонах був у межах норми, снідати потрібно протягом першої години після того, як прокинувся, і це не повинно бути пізніше 8-ї години. Той, хто відкладає сніданок на 10-11-ту, досить швидко починає набирати зайву вагу.



Приблизно через 5 годин має бути другий прийом їжі. І це має бути завжди до 15-ї години, тому що 15-та година визначена як екватор. І якщо тві третини калорій, які ми споживаємо протягом дня, припадатиме на період до екватора, а одна третина після екватора, значить, у нас буде нормальний баланс. Вечеря має бути за 3-4 години до сну», – каже ендокринолог.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Здорове харчування – це коли людина вживає їжу 3 рази на день і взагалі відмовляється від перекусів, стверджує лікарка-ендокринолог вищої категорії Волинської обласної клінічної лікарніПро це вона сказала у програмі «Телемедицина» на 12 каналі «Перекуси вуглеводистою легкою їжею призводять до «смикання» підшлункової залози і вискакування у кров великої кількості інсуліну. Цей інсулін вискочив у кров, швидко накинувся на глюкозу, яка піднялася після споживання цукерочки і навіть яблука, і грудочкою жиру відклався про запас у вигляді глюкогену в печінку», – каже лікарка.«Ще не так давно дієтологи, ендокринологи розказували про правильність 5-6-разового харчування. Сьогодні дослідження дійшли висновку, що 5-6 разів на добу, якщо немає певних проблем зі здоров’ям, в тому числі з жовчним міхурем, шлунково-кишковим трактом, нам забагато. Достатньо їсти 3 рази на добу», – запевнила Людмила Коренюк.«Щоб баланс в гормонах був у межах норми, снідати потрібно протягом першої години після того, як прокинувся, і це не повинно бути пізніше 8-ї години. Той, хто відкладає сніданок на 10-11-ту, досить швидко починає набирати зайву вагу.Приблизно через 5 годин має бути другий прийом їжі. І це має бути завжди до 15-ї години, тому що 15-та година визначена як екватор. І якщо тві третини калорій, які ми споживаємо протягом дня, припадатиме на період до екватора, а одна третина після екватора, значить, у нас буде нормальний баланс. Вечеря має бути за 3-4 години до сну», – каже ендокринолог.

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