вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО

Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО
Здорове харчування – це коли людина вживає їжу 3 рази на день і взагалі відмовляється від перекусів, стверджує лікарка-ендокринолог вищої категорії Волинської обласної клінічної лікарні Людмила Коренюк.

Про це вона сказала у програмі «Телемедицина» на 12 каналі.

Чим небезпечні перекуси

«Перекуси вуглеводистою легкою їжею призводять до «смикання» підшлункової залози і вискакування у кров великої кількості інсуліну. Цей інсулін вискочив у кров, швидко накинувся на глюкозу, яка піднялася після споживання цукерочки і навіть яблука, і грудочкою жиру відклався про запас у вигляді глюкогену в печінку», – каже лікарка.

Чому їсти треба 3 рази, а не 5-6

«Ще не так давно дієтологи, ендокринологи розказували про правильність 5-6-разового харчування. Сьогодні дослідження дійшли висновку, що 5-6 разів на добу, якщо немає певних проблем зі здоров’ям, в тому числі з жовчним міхурем, шлунково-кишковим трактом, нам забагато. Достатньо їсти 3 рази на добу», – запевнила Людмила Коренюк.

У які години потрібно їсти

«Щоб баланс в гормонах був у межах норми, снідати потрібно протягом першої години після того, як прокинувся, і це не повинно бути пізніше 8-ї години. Той, хто відкладає сніданок на 10-11-ту, досить швидко починає набирати зайву вагу.

Приблизно через 5 годин має бути другий прийом їжі. І це має бути завжди до 15-ї години, тому що 15-та година визначена як екватор. І якщо тві третини калорій, які ми споживаємо протягом дня, припадатиме на період до екватора, а одна третина після екватора, значить, у нас буде нормальний баланс. Вечеря має бути за 3-4 години до сну», – каже ендокринолог.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, ендокринолог, харчування, поради
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього
Сьогодні, 16:33
Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Перевищив швидкість майже втричі: на Волині затримали водія-порушника
Сьогодні, 16:07
Водію, який у селі Звірів збив на смерть чоловіка, дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 15:52
Схожі новини
Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати Волинська лікарка-ендокринолог розповіла, чому потрібно вчасно лягати спати
Сьогодні, 15:03
Лікар-кардіолог розповіла, як правильно харчуватися і зберегти своє здоров'я на довгі роки Лікар-кардіолог розповіла, як правильно харчуватися і зберегти своє здоров'я на довгі роки
04 червень, 18:47
Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом Луцька тренерка розповіла, як скинути зайве до літа і як мотивувати себе займатися спортом
24 квітень, 17:04
Луцький лікар дав рекомендації, як відновитись після хвороби COVID-19 Луцький лікар дав рекомендації, як відновитись після хвороби COVID-19
10 лютий, 17:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього
Сьогодні, 16:33
 0
Лікар з Волині розповіла, чим небезпечні перекуси і чому треба їсти 3 рази в день. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
 0
Перевищив швидкість майже втричі: на Волині затримали водія-порушника
Сьогодні, 16:07
 0
Медіа
відео
1/8