Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього

Оліферчука Юрія Олексійовича, 28 серпня 2007 року народження, жителя села Озерце, вулиця Жовтнева.



Про це



Підліток сьогодні, 9 червня, вночі пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.



Був одягнений: сіра кофта, штани чорні, футболка синього кольору, кросівки чорного кольору.



Правоохоронці просять громадян, відома інформація про місцезнаходження зниклого неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 066-419-49-12, 068-947-53-07 та 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження неповнолітнього, 28 серпня 2007 року народження, жителя села Озерце, вулиця Жовтнева.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Підліток сьогодні, 9 червня, вночі пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.Був одягнений: сіра кофта, штани чорні, футболка синього кольору, кросівки чорного кольору.Правоохоронці просять громадян, відома інформація про місцезнаходження зниклого неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 066-419-49-12, 068-947-53-07 та 102.

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