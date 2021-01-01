Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього
Сьогодні, 16:33
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження неповнолітнього Оліферчука Юрія Олексійовича, 28 серпня 2007 року народження, жителя села Озерце, вулиця Жовтнева.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Підліток сьогодні, 9 червня, вночі пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений: сіра кофта, штани чорні, футболка синього кольору, кросівки чорного кольору.
Правоохоронці просять громадян, відома інформація про місцезнаходження зниклого неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 066-419-49-12, 068-947-53-07 та 102.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Підліток сьогодні, 9 червня, вночі пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.
Був одягнений: сіра кофта, штани чорні, футболка синього кольору, кросівки чорного кольору.
Правоохоронці просять громадян, відома інформація про місцезнаходження зниклого неповнолітнього, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 066-419-49-12, 068-947-53-07 та 102.
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