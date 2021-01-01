На Волині знайшли зниклу дитину





Про це Тарас Хом'як у фейсбук-спільноті.



За його інформацією, 8 червня працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Локачинської селищної ради спільно з працівниками поліції провели заходи з пошуку зниклої напередодні дитини.



Знайдену дитину тимчасово влаштували в Рожищенський притулок для дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачах розшукали дитину, яка зникла напередодні.Про це повідомив заступник Локачинського селищного головиу фейсбук-спільноті.За його інформацією, 8 червня працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Локачинської селищної ради спільно з працівниками поліції провели заходи з пошуку зниклої напередодні дитини.Знайдену дитину тимчасово влаштували в Рожищенський притулок для дітей.

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