вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині знайшли зниклу дитину

На Волині знайшли зниклу дитину
У Локачах розшукали дитину, яка зникла напередодні.

Про це повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як у фейсбук-спільноті.

За його інформацією, 8 червня працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Локачинської селищної ради спільно з працівниками поліції провели заходи з пошуку зниклої напередодні дитини.

Знайдену дитину тимчасово влаштували в Рожищенський притулок для дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Локачі, знайдена дитина, пошуки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права
Сьогодні, 17:20
На Волині знайшли зниклу дитину
Сьогодні, 17:00
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Вночі пішов з дому та зник: на Волині розшукують неповнолітнього
Сьогодні, 16:33
Схожі новини
Неповнолітню розшукували майже сто людей: на Волині знайшли 16-річну дівчину Неповнолітню розшукували майже сто людей: на Волині знайшли 16-річну дівчину
24 травень, 13:12
Хлопчика з Горохівщини, який ніч провів в очереті, та його брата повернули додому. ФОТО. ВІДЕО Хлопчика з Горохівщини, який ніч провів в очереті, та його брата повернули додому. ФОТО. ВІДЕО
18 травень, 18:02
Вранці – у поле, ввечері – на сцену: історія аматорського театру на Волині. ВІДЕО Вранці – у поле, ввечері – на сцену: історія аматорського театру на Волині. ВІДЕО
24 березень, 10:35
Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника Рятувальники на вертольоті шукають заблукалого у Карпатах тиждень тому лижника
22 лютий, 04:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Сьогодні, 18:05
 0
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
 0
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
 0
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8