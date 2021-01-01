На Волині знайшли зниклу дитину
Сьогодні, 17:00
У Локачах розшукали дитину, яка зникла напередодні.
Про це повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як у фейсбук-спільноті.
За його інформацією, 8 червня працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Локачинської селищної ради спільно з працівниками поліції провели заходи з пошуку зниклої напередодні дитини.
Знайдену дитину тимчасово влаштували в Рожищенський притулок для дітей.
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Про це повідомив заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як у фейсбук-спільноті.
За його інформацією, 8 червня працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Локачинської селищної ради спільно з працівниками поліції провели заходи з пошуку зниклої напередодні дитини.
Знайдену дитину тимчасово влаштували в Рожищенський притулок для дітей.
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