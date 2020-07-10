В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права





Про це йдеться на сайті





"У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - повідомляється на сайті.



Також зазначили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС повідомлятиметься на веб-сайтах регіональних сервісних центрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово призупинили реєстрації транспортних засобів і видачі водійських посвідчень попередньо на два дні.Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. "У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - повідомляється на сайті.Також зазначили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС повідомлятиметься на веб-сайтах регіональних сервісних центрів.

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