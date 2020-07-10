вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права

В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права
В Україні тимчасово призупинили реєстрації транспортних засобів і видачі водійських посвідчень попередньо на два дні.

Про це йдеться на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.


"У зв’язку з перебоями в постачанні бланкової продукції можливе тимчасове припинення надання адміністративних послуг з реєстрації/перереєстрації транспортних засобів та видачі посвідчення водія. За інформацією державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", відновлення виготовлення бланків свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів планується орієнтовно через 2 дні", - повідомляється на сайті.

Також зазначили, що про відновлення надання послуг у сервісних центрах МВС повідомлятиметься на веб-сайтах регіональних сервісних центрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водійські права, видача, припинення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права
Сьогодні, 17:20
На Волині знайшли зниклу дитину
Сьогодні, 17:00
У Луцьку чоловік з інвалідністю та багатодітна мати отримали житло в новобудові. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
В Україні водійські права видаватимуть за новими правилами В Україні водійські права видаватимуть за новими правилами
10 липень, 2020, 10:28
У Луцьку водій «мерса» ганяв містом з фальшивими правами У Луцьку водій «мерса» ганяв містом з фальшивими правами
12 травень, 15:48
В Україні змінили правила видачі номерних знаків на авто В Україні змінили правила видачі номерних знаків на авто
26 березень, 07:34
Школи у районі на Волині отримали повідомлення про припинення газопостачання. АДРЕСИ Школи у районі на Волині отримали повідомлення про припинення газопостачання. АДРЕСИ
02 січень, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Сьогодні, 18:05
 0
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
 0
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
 0
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8