Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО

Чоловік, який позбавлений права керування, порушив ПДР у Луцьку та намагався схитрувати, щоб уникнути відповідальності.Вчора, 8 червня, близько 15-ї години, на вулиці Набережній під час контролю за дотриманням безпечної швидкості руху, патрульні виявили порушення ПДР автомобілем Renault Megan, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Керманич рухався в населеному пункті зі швидкістю 74 км/год при дозволеній 50 км/год. Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак керманич одразу не зупинився, а вирішив схитрувати. Він продовжив рух, неподалік здійснив зупинку на стоянці та швидко вийшов з автомобіля. Коли ж патрульні під’їхали до транспортного засобу, 27-річний керманич стверджував, що він не перевищував швидкість та взагалі не керував вказаним транспортним засобом.Однак чоловік не врахував, що подію зафіксувала вулична камера спостереження одного із магазинів міста. Тому уникнути відповідальності не вдалося.До того ж, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами Луцьким міськрайонним судом.Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.На водія накладений штраф — 20 400 гривень.