вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО

Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Чоловік, який позбавлений права керування, порушив ПДР у Луцьку та намагався схитрувати, щоб уникнути відповідальності.

Вчора, 8 червня, близько 15-ї години, на вулиці Набережній під час контролю за дотриманням безпечної швидкості руху, патрульні виявили порушення ПДР автомобілем Renault Megan, повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Керманич рухався в населеному пункті зі швидкістю 74 км/год при дозволеній 50 км/год. Поліцейські подали сигнал про зупинку, однак керманич одразу не зупинився, а вирішив схитрувати. Він продовжив рух, неподалік здійснив зупинку на стоянці та швидко вийшов з автомобіля. Коли ж патрульні під’їхали до транспортного засобу, 27-річний керманич стверджував, що він не перевищував швидкість та взагалі не керував вказаним транспортним засобом.

Однак чоловік не врахував, що подію зафіксувала вулична камера спостереження одного із магазинів міста. Тому уникнути відповідальності не вдалося.

До того ж, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами Луцьким міськрайонним судом.

Тож на нього склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

На водія накладений штраф — 20 400 гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, водій-порушник, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
В Україні тимчасово не видаватимуть водійські права
Сьогодні, 17:20
На Волині знайшли зниклу дитину
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф Поспішав у банк: у Луцьку водій «кубика» неправильно припаркував авто та отримав штраф
04 червень, 10:34
У Луцьку патрульні з погонею затримували мотоцикліста-порушника. ВІДЕО У Луцьку патрульні з погонею затримували мотоцикліста-порушника. ВІДЕО
03 червень, 17:36
У Луцьку відшукали та покарали водія, який «пролетів» через перехід і не пропустив пішоходів У Луцьку відшукали та покарали водія, який «пролетів» через перехід і не пропустив пішоходів
01 червень, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де і на яку зарплату на Волині шукають менеджерів. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
08 червень, 12:25
 1
Головам та землевпорядникам громад Луцького району розповіли, як навести лад із земельними ресурсами
Сьогодні, 18:05
 0
Сів у тролейбус без мами: у Луцьку знайшли хлопчика, який загубився
Сьогодні, 17:58
 0
Возив у авто незаконну зброю і наркотики: судитимуть 40-річного волинянина
Сьогодні, 17:43
 0
Водій-порушник, який хотів обхитрити волинських патрульних, заплатить 20 тисяч штрафу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8