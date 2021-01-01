У Підгайцівській громаді вирішували, що робити зі школою, де навчаються 9 дітей

У Підгайцівській громаді відбуваються зустрічі із мешканцями сіл та колективами шкіл з метою створення якісного освітнього простору для школярів громади.Цього разу громадське обговорення відбулось у Вишнівській початковій школі Борохівського старостинського округу, де у нинішньому навчальному році навчалось 9 учнів, із яких 5 – випускники 4-го класу, - інформує пресслужба Підгайцівської сільської ради.Так трапилось, що останнім часом школа почала втрачати учнів та стала дотаційною. А Уряд не поспішає змінювати формулу нарахування освітньої субвенції, яка б дала можливість отримувати фінансування школам із малою кількістю школярів, а навпаки стимулює громади до скорочення навчальних закладів, які є збитковими.Про покращення умов навчання для дітей із сільських шкіл та проблеми, з якими стикнулася школа у селі Вишнів, прийшли поговорити посадовці Підгайцівської сільської ради, батьки, вчителі і навіть «заслужений Дід Мороз» - місцевий мешканець, який 58 років поспіль на новорічних ранках у школі був тим веселим дідусем із торбою подарунків.Директорка школи, яка очолює педагогічний колектив другий рік, розповідає, що відтік учнів зі школи розпочався 4 роки тому, коли із села почав їздити шкільний автобус до Піддубцівської школи. До того в початковій школі навчалось в середньому 17 дітей.За її словами, оскільки батьки самостійно вирішують, де їхні діти здобуватимуть освіту, щороку кількість школярів зменшувалась. Останні роки у школі сформували класи- комплекти, в яких навчались одночасно учні 1 та 4 клас та 2 і 3 клас. Тобто учитель працював одночасно з двома класами впродовж 45 хвилин і лише мистецькі предмети викладались для усіх одночасно.Світлана Приймак зазначає, що припинення діяльності школи рано чи пізно мало відбутися, тому що в нових умовах, які диктує держава та Уряд, з 1 січня 2024 року кожна школа має бути фінансово незалежною.«Вчора я ознайомилась із кошторисом школи на наступний навчальний рік, якій підготувала наша бухгалтер, і зрозуміла, що при всьому бажанні і колективу, і мешканців села, наша школа не може себе самоутримати,тому що коли школа повинна буде піти на самофінансування, лише на зарплати педагогам потрібно буде 300 тисяч гривень і я не знаю звідки ми маємо їх взяти», - зазначила Світлана Приймак.Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської радикаже, останні роки уряд стимулює органи місцевого самоврядування до заходів щодо оптимізації неефективної мережі закладів загальної середньої освіти.Міністерство фінансів України щороку аналізує дані, які надходять зі шкіл щодо наповнюваності класів, видатків зарплати працівникам шкіл на комунальні послуги, демографічні показники від яких залежить кількість потенційних учнів у початкових класах.На основі цієї інформації формується розмір освітньої субвенції, яка б мала покривати основні видатки.«Минулого бюджетного періоду, коли до складу Підгайцівської територіальної громади входили 4 заклади освіти, освітньої субвенції вистачало на усі доплати та нарахування.Більше того, ми мали залишки коштів, близько 7 млн., попередній рік – 5 млн. Ці залишки формувались завдяки Підгайцівському НВК, в якому навчається майже 1000 дітей, по 30 учнів у класі.Вартість утримання одного учня у Підгайцівському НВК - близько 17 тисяч грн в рік, при середньому по Україні – 25 тисяч гривень.Після приєднання до громади ще 11 сіл, ситуація змінилася. Нині у громаді є освітні заклади, де наповнюваність класів та загальна кількість учнів дуже низька.Для прикладу, у школі с. Вишнів навчається лише 9 учнів, тому середня вартість утримання 1 дитини складає не 25 тисяч, а більше 100 тис. грн. на рік. Оцю різницю ми маємо компенсувати, забравши кошти субвенції у тих шкіл, у яких навчається 30 учнів у класі, або знайти додаткові кошти у бюджеті громади», - зазначає очільниця відділу освіти.Заступник сільсього голови Підгайцівської сільської радинаголошує, що кілька років тому виготовили проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт Вишнівської школи. За попередніми розрахунками, на реалізацію задуманого потрібно було більше 2 мільйонів гривень. Якби кількість учнів у школі росла і батьки не віддавали дітей у сусідні школи, а діти з інших шкіл доїжджали до школи у Вишневі, заклад вдалося б зберегти і отримувати фінансування із державної субвенції.Директорка КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Підгайцівської сільської ради»розповіла, що після адміністративної реформи, засновниками усіх шкіл стали територіальні громади, тому усі фінансові витрати – проблема сільських та міських рад.«Експерти в освітній сфері наголошують, що фінансові зобов’язання, які відтепер лягають на плечі громади, зокрема і для утримання освітньої системи, це – не підйомний тягар. Тому рано чи пізно громадам доведеться укрупнювати школи, припиняючи діяльність нерентабельних. Тим більше, що програма «Шкільний автобус» діє із 2008 року і довезення дітей до ближніх шкіл – звичайна практика по всій Україні, - резюмувала посадовиця.Валентин Приходько, зазначив, що школу закривати не планують, тут можуть припинити на кілька років навчальний процес, доки демографічна ситуація в селі покращиться і школа зможе набрати повноцінний клас – 17-20 дітей. Завдання Підгайцівської сільської ради у цій ситуації – подбати про доїзд учнів до найближчої школи та забезпечити роботою педагогічний колектив.Посадовець звернув увагу на те, що остаточне рішення про долю школи мають прийняти депутати Підгайцівської сільської ради на черговій сесії. Разом з тим, готується до розгляду проєкт рішення щодо фінансування ремонтних робіт у Вишнівському дитячому садку, де потрібно перекрити дах та утеплити стіни.Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради Жанна Скороход припустила, що якщо роботу школи припинять, у приміщенні школи можна буде облаштувати клуб, організувати дозвілля для мешканців села та гуртки для дітей. Таким чином приміщення школи збережеться і буде опалюватись у холодну пору року.«Пусткою школа не залишиться. У селі є клуб, окремі приміщення якого в аварійному стані, тому буде логічно, якщо він діятиме у стінах школи», - підсумувала освітянка.Мешканці села хоча і засмутилися, що початкова школа може припинити діяльність, адже для багатьох поколінь це місце їхнього дитинства, про яке вони завжди згадують з теплом, однак усі з розумінням поставились до ситуації та підтримали ініціативу облаштувати у школі культурний центр із гуртками та іншими видами дозвілля.